Lenovo presenta i nuovi Chromebook IdeaPad 5i e altre novità per lo smart working

Lenovo ha introdotto dei nuovi prodotti pensati per l’home office moderno, le aule scolastiche e un utilizzo quotidiano casalingo, tra cui due eleganti laptop: il nuovo IdeaPad 5i Chromebook e il più versatile IdeaPad Flex 5i Chromebook 2-in-1. Inoltre ha presentato il monitor portatile Lenovo L15 dotato di due porte USB-C, la nuova webcam per monitor Lenovo LC50 e i monitor USB-C Lenovo L32p-30 e L27m-30 per creare un hub all-in-one definitivo dedicato alle videoconferenze.

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook

Pensato per giovani e studenti che preferiscono la semplicità di ChromeOS, è l’ideale per i compiti scolastici, l’intrattenimento o per godersi la fruizioni delle app in streaming come Spotify e YouTube. È dotato di un display IPS FullHD da 14” e un sistema di altoparlanti stereo avanzato con amplificatore integrato fornisce un audio completo e cristallino, come certificato da Waves MaxxAudio. Il laptop è offerto in due tonalità, Sand e Storm Grey.

È dotato di un processore Intel Core i5 fino all’11a generazione, fino a 512GB di spazio di archiviazione SSD e fino a 8GB di memoria RAM. La batteria assicura fino a 10 ore di autonomia e il laptop pesa solo 1,42kg. Non mancano poi Intel Wi-Fi 6, un otturatore fisico per la webcam, le porte jack audio, USB 3.1 Type-A e due porte USB 3.1 Type-C.

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook

Si tratta di un laptop convertibile, disponibile nei due colori Abyss Blue e Iron Grey, dotato di una cerniera flessibile a 360 gradi che rende lo rende estremamente versatile. È equipaggiato con un display touchscreen LCD IPS FullHD da 13,3′‘ (disponibile anche in versione OLED), con cornici estremamente ridotte, il sistema audio certificato da Waves MaxxAudio e una batteria che assicura fino a 10 ore di autonomia. A bordo troviamo poi un processore Intel Core i5 fino all’11a generazione, fino a 8GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Opzionalmente è disponibile anche la Lenovo Digital Pen, per dare sfogo alla propria creatività.

Monitor portatile Lenovo L15

Per uno stile di vita flessibile, Lenovo ha presentato il nuovo monitor portatile USB-C Lenovo L15. Incredibilmente leggero, soli 860 grammi, raddoppia virtualmente lo spazio di visualizzazione grazie al suo schermo IPS FullHD da 15,6′‘. Il cavo USB-C può offrire anche l’alimentazione fino a due dispositivi per poter collegare tutto con un cavo unico. Il monitor, spesso soli 6mm, può essere posto anche verticalmente grazie a un piedino regolabile.

Monitor Lenovo L32p-30 e L27m-30

Il monitor Lenovo L32p-30 è dotato di un ampio display IPS 4K da 31,5 pollici con tecnologia HDR10 per una gamma cromatica DCI-P3 del 90%. Il monitor Lenovo L32p-30 dispone di moltissime porte di connessione – HDMI 2.0, DP1.2, USB Type-C, 4 x USB 3.2 – da utilizzare come hub domestico per il lavoro, il gioco e la ricarica degli accessori. È inoltre dotato di due altoparlanti integrati da 3 W.

Il monitor Lenovo L27m-30 è progettato per soddisfare molteplici esigenze, dal lavoro al gaming grazie al tempo di risposta di 4 ms. Il suo display IPS FullHD da 27” con frequenza di aggiornamento di 75Hz è certificato da TÜV Rheinland EyeSafe grazie alla bassa luce blu che allevia l’affaticamento degli occhi. È dotato inoltre di un supporto ergonomico che consente il sollevamento, l’inclinazione e la rotazione del monitor.

Webcam Lenovo LC50

La webcam LC50 è progettata per connettersi tramite un cavo USB a uno dei nuovi monitor della serie Lenovo presentati oggi poiché si fissa magneticamente in modo sicuro sulla parte superiore del display. Questa webcam Full HD 1080p con funzionalità di inclinazione integrata, doppio microfono con eliminazione del rumore e zoom digitale 4x trasforma quasi ogni stanza in un centro di videoconferenza. Dispone inoltre di un’ottima qualità audiovisiva, di un otturatore fisico e di una spia LED rossa che ti consente di sapere se la fotocamera o il microfono sono accesi.

