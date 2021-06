Lenovo presenta il nuovo laptop ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Oggi Lenovo ha annunciato le sue ultime novità del portfolio ThinkPad e ThinkVision. Tra queste troviamo il riprogettato ThinkPad X1 Extreme Gen 4, che offre più potenza grazie ai processori Intel Core i9 H-Series vPro di 11a generazione e le più recenti GPU Nvidia GeForce RTX per laptop. Lenovo ha poi introdotto il ThinkPad L13 Gen 2 e L13 Yoga Gen 2, entrambi alimentati dai più recenti processori AMD Ryzen 5000 Series, il monitor portatile ThinkVision M15 e il display ThinkVision T24m-20 con la webcam MC50 per dare il massimo durante le videoconferenze.

ThinkPad X1 Extreme Gen 4

ThinkPad X1 Extreme di quarta generazione è ideale per i digital creators e i prosumers che cercano alte prestazioni. È alimentato con processore fino a un Intel Core i9 H-Series di 11 generazione con piattaforma Intel vPro opzionale progettata per offrire prestazioni elevate. È disponibile con le ultime GPU Nvidia GeForce RTX per laptop: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti, NVIDIA RTX 3060, RTX 3070 o RTX 3080. Include fino a 64GB di memoria RAM DDR4 e supporto per due SSD. È possibile configurare il display da 16” fino a un 4K con supporto Dolby Vision e il laptop include una webcam FHD, due microfoni con cancellazione del rumore e un sistema di altoparlanti Dolby Atmos.

Il tutto è racchiuso in una scocca di fibra di carbonio rinforzata che porta lo spessore di questo ThinkPad a 17,7mm e un peso inferiore a 1,81kg. Per raffreddare i componenti, il laptop utilizza un sistema ibrido equipaggiato con i tradizionali tubi di calore e una grande camera di vapore.

Monitor portatile ThinkVision M15

Un eccellente compagno dell’X1 Extreme è il nuovo monitor portatile ThinkVision M15. Con un peso di soli 860 grammi, l’M15 raddoppia quasi lo spazio di visualizzazione dell’X1 Extreme con uno schermo extra da 15,6 pollici FHD, facilmente collegabile tramite un cavo USB di tipo C che può anche offrire il passaggio di alimentazione per un elegante soluzione con un solo cavo. Può persino connettersi a uno smartphone compatibile e dotato di una porta USB di tipo C.

Sia che si aggiunga un comodo secondo display in un ufficio a casa, sia che si condivida comodamente i contenuti con i colleghi nelle sale riunioni, ThinkVision M15 è adatto per un uso prolungato grazie a un supporto ergonomico per la regolazione dell’altezza e dispone della tecnologia TÜV Rheinland a bassa luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi. Inoltre, viene fornito con una custodia protettiva in modo che possa essere comodamente inserito in una custodia per il trasporto insieme a un laptop.

ThinkVision T24m-20

Nel caso in cui sia necessario un monitor fisso più grande per uno spazio di lavoro dedicato, ThinkVision T24m-20 è ciò che fa per voi. Non è solo un monitor FHD da 23,8 pollici, ma è un’efficace soluzione di docking USB Type-C con un cavo che supporta dati, video/audio, trasferimento del segnale ethernet e fino a 90 W di potenza erogata a dispositivi compatibili. Supporta anche funzioni più avanzate come daisy chain per una configurazione multi monitor e un pulsante di accensione posto sul monitor può accendere un PC connesso compatibile.

ThinkVision T24m-20 include anche il software Lenovo Display Control Center, chiamato ThinkColor, che aiuta gli utenti a eseguire facilmente il multitasking e a regolare in maniera avanzata lo schermo.

Progettata per adattarsi ai monitor ThinkVision serie P o T, la nuova webcam ThinkVision MC50 è perfetta per trasformare il T24m-20 in un hub di videoconferenza. La webcam FHD 1080p con doppio microfono con cancellazione del rumore integrato offre un’ottima qualità audiovisiva e dispone di un “semaforo intelligente” che mostra una luce rossa sulla parte superiore della webcam quando l’utente è in chiamata, informando così i colleghi o i familiari di essere occupato. Include inoltre un otturatore fisico della fotocamera e un attacco antifurto per una maggiore sicurezza.

ThinkPad L13 Gen 2 e L13 Yoga Gen 2

Infine Lenovo espande il suo portfolio ThinkPad serie L con due new entry alimentate dai processori AMD Ryzen Serie 5000 con grafica AMD Radeon, disponibili anche nelle versioni PRO. I laptop neri o argento L13 includono soluzioni di sicurezza ThinkShield integrate per una maggiore tranquillità. Entrambi offrono fino a 16GB di memoria RAM, fino a 1TB di SSD PCIe e una porta HDMI 2.0, due USB-C 3.2, due USB-A 3.2, uno slot MicroSD e un connettore audio da 3,5mm.

Il ThinkPad L13 Yoga Gen 2 è il primo laptop Lenovo convertibile con Windows 10 alimentato dai più recenti processori AMD Ryzen Mobile. L13 Yoga Gen 2 da 13,3 pollici offre fino a 10,6 ore al giorno di attività con la sua batteria da 46 Wh. La penna integrata opzionale, inoltre, è progettata per funzionare sul display touch con funzioni di scrittura, disegno, scorrimento e swipe più accurate.

Il ThinkPad L13 Gen 2 offre un’esperienza laptop potente, divertente e sicura. Con gli stessi componenti principali dell’L13 Yoga e fino a 10,8 ore di durata della batteria, L13 Gen 2 è la scelta ideale per gli stili di lavoro ibridi di oggi.

Prezzi e disponibilità