In vista del CES 2023, Lenovo ha presentato cinque nuovi notebook IdeaPad portatili e performanti, un desktop IdeaCentre e un tablet Lenovo da 9″. I dispositivi sono progettati per tutti gli spazi e i luoghi in linea con il moderno stile di vita “on-the-go”.

Lenovo IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5

Disponibili in due formati di schermo, 14 e 16 pollici, i nuovi IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5 Gen 8 presentano anche due varianti di colore: Arctic Grey e Frost Blue. Grazie ai processori Intel o AMD Ryzen di ultima generazione e alle GPU NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop, gli utenti possono godere di prestazioni più elevate per la creazione di contenuti, per sessioni di gioco light, sia per il semplice trasferimento di file di dati di grandi dimensioni.

Altre caratteristiche includono un touchpad più grande del 25% per una migliore esperienza di navigazione, una fotocamera IR FHD con sensore ToF (Time of Flight) e il login intelligente con Windows Hello. I portatili sono inoltre dotati di uno slot di archiviazione espandibile SSD (disponibile sul modello da 16 pollici), che consente di archiviare più dati. Dotati di porte USB 4.0 e Thunderbolt 4.0, gli utenti possono godere di un trasferimento dati più veloce e di una maggiore produttività.

Per quanto riguarda il display, i nuovi IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5 da 16″ sono dotati del nuovissimo Dynamic Display Switch, che migliora i fotogrammi al secondo dei pannelli. Le frequenze di aggiornamento più rapide, fino a 120 Hz, consentono un’esperienza visiva complessivamente più fluida per la visione di video o per il gioco. Con una risoluzione QHD+, un rapporto di aspetto 16:10 e un AAR del 90%, questi laptop offrono un’esperienza visiva più ampia e sono dotati di uno spazio colore sRGB al 100%.

Photo Credit: Lenovo

Lenovo IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5

I nuovi portatili IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5 Gen 8, sottili e leggeri, sono realizzati per supportare il lavoro ibrido e l’apprendimento quotidiano. Lo schermo più grande da 16″ offre una risoluzione fino a 2,5K, mentre quello da 14″ è dotato di un display OLED FHD con una risoluzione fino a 2,2K. Entrambi gli schermi sono dotati di AAR al 90% e DCI-P3 al 100% per colori ultravividi e un’esperienza visiva estremamente intensa.

In linea con la natura portatile di IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5, la possibilità di lavorare ovunque, anche all’esterno nelle giornate di sole, è facilitata dalla luminosità fino a 400 nits disponibile sullo schermo da 14″. Una fotocamera a infrarossi FHD aggiornata offre immagini più precise e l’introduzione di un otturatore fisico per la privacy è un’altra caratteristica interessante per studenti e professionisti.

Tra le novità di IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5 c’è anche il touchpad più grande e comodo, che gli utenti apprezzeranno per la produttività e la facilità d’uso senza dover sollevare le dita. Le prestazioni sono di alto livello, grazie ai processori Intel Core e AMD Ryzen 7000 di ultima generazione, mentre la capacità di svolgere più attività è facilitata da due porte USB Type-C completamente funzionali.

Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook (12″, 8)

Per gestire i picchi di lavoro in movimento, il Chromebook IdeaPad Flex 3i (12″, 8) offre uno schermo leggermente più grande rispetto alla generazione precedente, ma con la flessibilità necessaria per fare di più in movimento. Questo versatile Chromebook 2-in-1, sottile e leggero, da 12″, può essere utilizzato come laptop o tablet da tenere in mano o da appoggiare in modalità tent, su un tavolo o una scrivania.

Per consentire agli utenti di proteggere la propria privacy durante le videoconferenze e le lezioni online, questo Chromebook è dotato di una fotocamera HD o FHD con otturatore fisico e di un tasto mute. Ulteriori aggiornamenti rispetto alla generazione precedente includono le prestazioni migliorate della CPU grazie all’ultimo processore Intel della serie N, due altoparlanti rivolti verso l’utente sintonizzati da MaxxAudio di Waves e una connettività più veloce tramite Wi-Fi 6E.

Photo Credit: Lenovo

Lenovo IdeaCentre Mini (1L, 8)

Per la casa o anche per la stanza di uno studente universitario, Lenovo ha presentato il suo IdeaCentre Mini di nuova generazione, un elegante PC desktop da 1 litro caratterizzato da un design aggiornato che unisce senza sforzo forma moderna e funzionalità pratica. Il suo chassis, progettato con cura, può essere facilmente aperto, consentendo agli utenti di accedere alla ventola di raffreddamento a doppio vortice e al chip di memoria per aggiornare le configurazioni o effettuare riparazioni quando necessario.

L’IdeaCentre Mini soddisfa i requisiti di prestazioni e archiviazione per gestire progetti di editing e multi-tasking. Dotato dell’ultimo processore Intel Core, di due chip di memoria DDR4, di storage SSD fino a 1 TB, di connettività Wi-Fi 6 e di ampie porte con una Thunderbolt 4.0 Type-C, può essere il centro di comando di più dispositivi e periferiche intelligenti. Chi è in viaggio può anche sfruttare la soluzione Lenovo Smart Storage per salvare comodamente i propri file nel cloud e accedervi da tablet, smartphone o laptop quando è lontano dalla scrivania.

Photo Credit: Lenovo

Lenovo Tab M9

Con un peso inferiore a un chilo (circa 344 g) e uno spessore di soli 7,99 mm, Lenovo Tab M9 è dotato di un display HD da 9″ alloggiato in un elegante involucro metallico a doppia tonalità, che restituisce un’esperienza confortevole durante l’uso. Supporto Netflix HD integrato, l’esperienza visiva che offre Lenovo Tab M9 è migliorata dall’audio spaziale Dolby Atmos e dai suoi doppi altoparlanti stereo.

Il processore MediaTek Helio G80 Octa-Core, il sistema operativo Android 12 e fino a 128 G di spazio di archiviazione danno agli utenti la potenza e lo spazio di cui hanno bisogno per guardare e salvare i loro film e show preferiti con una durata della batteria fino a 13 ore di riproduzione video. L’esperienza in-app degli utenti beneficerà anche della veloce connettività Wi-Fi5 del tablet e della funzione GPS ottimizzata.

Dock universale Lenovo 500 USB Type-C

Se l’utente è alla ricerca di una connessione USB Type-C universale che garantisca una connessione plug-and-play senza sforzo, progettata per aumentare la versatilità e la produttività, questo dock è la soluzione ideale. Con un solo cavo, gli utenti possono sperimentare trasferimenti di dati veloci, doppi monitor 4K e un’espansione essenziale delle porte, sapendo di utilizzare una soluzione in cui il 40% del guscio esterno del dock è costituito da plastica riciclata post-consumo.

