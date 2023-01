In occasione della cornice del CES 2023, uno degli eventi più importanti al mondo per quanto riguarda l’elettronica di consumo, Lenovo ha presentato la sua nuova gamma di dispositivi pensati per offrire ai consumatori e agli utenti aziendali gli strumenti necessari per portare a termine al meglio i proprio lavoro.

Inoltre, questo riconferma l’impegno di Lenovo nel raggiungimento del net-zero entro il 2050 tramite l’adozione di obiettivi aziendali scientifici e pratiche di economia circolare, come l’aumento di utilizzo di materiali riciclati nei suoi prodotti e nel packaging, nonché la collaborazione con partner di settore per aumentare l’efficienza energetica dei suoi dispositivi.

Nuovi Lenovo Yoga e Lenovo Tab: ottimi dispositivi per il lavoro e l’educazione

Partiamo con il mercato consumer con il nuovo Yoga Book 9i, che offre una serie di novità mai viste prima, stile premium e prestazioni di livello per diverse esperienze d’uso. Si continua il desktop all-in-one Yoga AIO 9i che sfoggia un design davvero innovativo, per poi passare allo Yoga Slim 6i (14″, 8), dispositivo estremamente sottile e leggero, ma anche potente, consentendo agli utenti di lavorare e creare facilmente contenuti, sia in viaggio che a casa.

Lenovo ha aggiornato anche i suoi Yoga 9i (14″, 8) e Yoga Slim 7i Carbon (13″, 8), che ora sono dotati di processori Intel Core fino alla tredicesima generazione per una maggiore produttività. Inoltre, la nuova generazione di laptop Yoga 6 (13″, 8) è stata potenziata e aggiornata con i più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 e una batteria più potente.

Per quanto riguarda i tablet, l’azienda ha presentato il blocco note digitale Lenovo Tab Extreme e Lenovo Smart Paper ricco di funzionalità per la scuola, la casa e non solo. Il Lenovo Tab Extreme è il tablet Lenovo più grande e potente di sempre, con un design della tastiera a doppia cerniera; presenta un vano protettivo all’interno della cerniera principale che può essere utilizzato per il supporto della Lenovo Precision Pen 3 inclusa con il tab. Grazie alla tecnologia Project Chronos (il nome è ancora provvisorio) sarà possibile catturare il movimento dell’utente, così da interagire ed eseguire attività in mondi virtuali 3D senza visori o dispositivi indossabili.

La gamma ThinkBook si aggiorna con nuove proposte per la PMI

Per il lavoro all’interno delle PMI, Lenovo ha annunciato un nuovo modello della serie ThinkBook Plus che reinventa il suo form factor ruotabile, con un doppio display rotante che integra un pannello OLED su un lato e uno schermo e-Ink a colori sull’altro. Ma non solo: è stato presentato anche il nuovo notebook ThinkBook 16p Gen 4, equipaggiati con i componenti più moderni e che sfoggia un design modulare innovativo che prevede l’integrazione con gli accessori Lenovo Magic Bay con un connettore pin magnetico per una facile espansione con Lenovo Magic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE o Lenovo Magic Bay Light inclusi con il PC.

Infine, l’azienda ha introdotto un nuovo dock wireless ThinkBook 13x Gen 2 che combina diverse tecnologie wireless per creare una soluzione di docking e ricarica praticamente senza cavi, oltre a ThinkCentre neo 50q, desktop salvaspazio dalle dimensioni davvero ridotte.

La linea Legion si rinnova, potenziata dall’AI

La gamma Lenovo Legion 2023 di PC potrà fregiarsi di una novità particolarmente ghiotta. Stiamo parlando del chip Lenovo LA AI, il primo al mondo integrato su un laptop gaming, che sarà installato sui modelli Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16″, 8) e Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16″, 8). Lenovo AI Engine+, alimentato dal chip Lenovo LA AI, utilizza un algoritmo software di machine learning per ottimizzare le prestazioni del sistema.

Photo Credit: Lenovo

Sul fronte dei desktop, Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) e Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) con processori desktop Core Intel fino alla tredicesima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX, offrono performance elevate, mentre Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) presenta un processore fino a AMD Ryzen 9 e GPU AMD Radeon serie RX 7000 o NVIDIA GeForce RTX. A completare la lineup troviamo alcuni nuovi monitor, quali Lenovo Legion Y27f-30 FHD da 27″ e Lenovo Legion Y27qf-30 QHD da 27″, progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori e dei creatori di contenuti.

Photo Credit: Lenovo

ThinkPad X1, ThinkPhone, ThinkVision e Lenovo Go Power Hybrid sono gli strumenti perfetti per i professionisti

Pensando ai professionisti, Lenovo ha presentato i nuovi laptop ThinkPad X1 con materiali riciclati, l’aggiornamento del software Lenovo Commercial Vantage progettato per configurare al meglio le impostazioni per l’efficienza energetica e una nuova applicazione Lenovo View, che offre una tecnologia avanzata di computer vision per una migliore qualità dell’immagine video e strumenti per la collaborazione, sicurezza, e benessere digitale. La nuova linea di monitor ThinkVision con i display mini-LED ultra-luminosi ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30, seguiti dai nuovi monitor ThinkVision VOIP serie T progettati per il lavoro ibrido, con funzionalità Microsoft Teams integrate, fotocamere da 5 MP, doppi microfoni e altoparlanti.

Lenovo ha inoltre introdotto i nuovi monitor 4K ThinkVision serie P di livello professionale e, per l’ambiente domestico, i nuovi monitor Lenovo serie L di fascia mainstream. A completare un efficiente ecosistema ibrido ci sono nuovi accessori, tra cui l’esclusiva Lenovo Go Desk Station, la webcam Lenovo Go 4K Pro e la combo Lenovo Professional Wireless tastiera e mouse ricaricabili.

Nell’anno del 30° anniversario di ThinkPad, Motorola ha annunciato ThinkPhone by Motorola, progettato per offrire alle aziende un’esperienza smartphone con la stessa qualità e affidabilità presenti su ogni dispositivo con marchio Lenovo Think. Il dispositivo è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, di un display FHD+ da 6,6″ più grande e di una ricarica universale TurboPower da 68 W in grado di caricare sia il telefono che il PC.

Photo Credit: Lenovo

IdeaPad Pro, Slim e Flex: massima versatilità per il mercato consumer

Lenovo ha presentato anche cinque nuovi laptop IdeaPad portatili e ad alte prestazioni (IdeaPad Pro 5i, IdeaPad Pro 5 Gen 8, IdeaPad Slim 5i, IdeaPad Slim 5 e IdeaPad Flex 3i Chromebook), l’elegante e compatto IdeaCentre Mini (1L, 8) desktop, un tablet da 9″ (Lenovo Tab M9) e il versatile Lenovo 500 USB Type-C Universal Dock. Questi dispositivi sono progettati per tutti gli spazi e i luoghi in linea con lo stile di vita on-the-go del consumatore moderno.

Software e servizi di supporto

Lenovo ha pensato anche anche a una gamma di software di supporto che consente di mantenere i propri dispositivi sempre nelle condizioni ottimali, come il nuovo software di sicurezza basato su cloud Lenovo Smart Lock. Inoltre, Lenovo Premium Care Plus, includendo supporto hardware e software avanzato, protezione contro i danni accidentali, una garanzia estesa della batteria, Lenovo Migration Assistant e Lenovo Smart Performance, un controllo dello stato del sistema di autodiagnostica disponibile all’interno di Lenovo Vantage.