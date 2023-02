Lenovo ha presentato al MWC 2023 le sue ultime novità in fatto di PC e Chromebook, pensate per facilitare l’adozione del nuovo modello di lavoro ibrido e per soddisfare tutte le esigenze degli utenti moderni. La nuova gamma di PC, con l’aggiornamento completo di tutta la linea ThinkPad, si concentra sul miglioramento delle prestazioni di sistema, l’uso di materiali più sostenibili e l’esperienza utente. Tra i tanti prodotti presentati, spiccano i nuovi computer portatili ThinkPad Z13 e Z16 di seconda generazione, che migliorano le prestazioni hardware e software per aiutare gli utenti a rimanere concentrati sul lavoro creativo.

I nuovi ThinkPad Z13 Gen 2 e ThinkPad Z16 Gen 2 vantano un design moderno ed elegante e promettono prestazioni di alto livello. Grazie ai processori AMD Ryzen 7000 e alla scheda grafica AMD Radeon serie 700M, i due notebook sono perfetti per gestire i progetti più impegnativi. Inoltre, entrambi i modelli possono essere configurati con fino a 64GB di memoria Dual Channel e con fino a 2TB di SSD PCIe.

Photo Credit: Lenovo

Photo Credit: Lenovo

Ma la vera novità del ThinkPad Z13 Gen 2 è la possibilità di scegliere il nuovo materiale rinforzato con fibra naturale che riveste il coperchio superiore in alluminio riciclato al 75%. Questo materiale intrecciato al 100% con prodotti agricoli raccolti, è un’opzione ecologica e sostenibile. Il design sottile e leggero di entrambi i modelli, insieme alle cornici ultrasottili, conferiscono un aspetto elegante ed estremamente accattivante. Inoltre, il supporto alle veloci ed affidabili reti Wi-Fi 6E e la barra delle comunicazioni che integra una videocamera FHD e i microfoni abilitati Dolby Voice sono novità che non possono passare inosservate.

L’ampio touchpad e l’iconico TrackPoint permettono di fornire input comodi e accurati, a seconda delle preferenze dell’utente. Inoltre, con un semplice doppio tocco sull’iconico TrackPoint, è possibile accedere a un menu rapido che mostra quattro schede menu, personalizzabili in base alle esigenze.

Il nuovissimo ThinkPad Z13 Gen 2 sarà in vendita dal mese di luglio 2023, con un prezzo base di 1.649€. Se invece siete alla ricerca di qualcosa di maggiori dimensioni, il ThinkPad Z16 Gen 2 sarà disponibile dal prossimo agosto, con prezzi a partire da 1.959€.