Lenovo si appresta a rinnovare la propria gamma di dispositivi Yoga con diversi nuovi modelli, tra cui figura anche Yoga AIO 7, un sistema All in One progettato per rispondere alle esigenze nate dopo due anni di telelavoro e smart working. Tra le restanti novità troviamo Yoga Slim 7 Pro, in versione da 14 e 16 pollici, Yoga Slim 7i Pro, Yoga 7 e Yoga 9i.

“La modalità ibrida è la nuova normalità che ha ispirato lo sviluppo di questa generazione di dispositivi Lenovo Yoga. La nostra missione è poter dare al maggior numero di persone la possibilità di ‘essere sé stessi’ – nel consumo, nella creazione, e nella collaborazione. ciascuno a modo proprio,” ha dichiarato Ouyang Jun, vice president and general manager del Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group di Lenovo. “Abbiamo progettato e sviluppato i nuovi PC Yoga con funzionalità intelligenti e un’esperienza utente ancora migliore per aiutare le persone a realizzare le proprie ambizioni, rilassarsi, e fare le cose nel modo in cui credono”.

Partiamo proprio parlando di Yoga AIO 7, che sarà disponibile a partire dall’estate, con un prezzo di partenza di 2599 euro. Il dispositivo è equipaggiamo con uno schermo 27″ 4K IPS, con copertura dello spazio DCI-P3 del 95%, che può essere ruotato di 90 gradi, sollevato e inclinato semplicemente per avere diversi angoli di visualizzazione semplicemente con un dito, il tutto grazie al design della cerniera, progettata proprio per garantire la massima flessibilità. All’interno troviamo un processore AMD Ryzen 6000 serie H e una GPU Radeon RX 6600M opzionale, mentre il comparto audio è marchiato JBL ed è dotato di speaker da 5 watt.

Tra le varie caratteristiche, Lenovo Yoga AIO 7 permette di trasmettere in modalità wireless lo schermo del proprio smartphone al monitor, così da poterlo usare sia per migliorare la collaborazione lavorativa che per svago, ad esempio scorrendo i social media su un ampio 27″ orientato in verticale. La connessione tramite porta USB tipo C permette inoltre di collegare un notebook e usare Lenovo Yoga AIO 7 come monitor e hub esterno, ampliando lo spazio di lavoro a disposizione e sfruttando tutte le funzionalità e le connessioni a disposizione; proprio a questo proposito, il device offre una porta USB 3.2 Gen2 tipo C e una USB 3.2 Gen2 tipo A sul lato, una porta USB 2.0 tipo C sulla parte superiore (a cui collegare ad esempio una webcam) e, sul retro, due USB 2.0, una USB 3.2 Gen 2 tipo A con Sleep Charging, una USB 3.2 Gen 2 tipo C, un’uscita DisplayPort e una porta LAN.

Yoga AiO 7 27" Gen 7

Passiamo poi a Yoga 9i, notebook “di lusso” di cui vi avevamo già parlato nella recensione dedicata; il nuovo modello, oltre a integrare hardware di ultima generazione è anche certificato carbon neutral. A bordo di Lenovo Yoga 9i troviamo un display touchscreen OLED PureSight da 14″, con rapporto d’aspetto 16:10, risoluzione fino a 4K, copertura DCI-P3 100% e certificazione Display HDR True Black 500, comparto audio Bowers & Wilkins con quattro altoparlanti, processore Intel Core di dodicesima generazione con certificazione Intel Evo e Lenovo A.I. Core 2.0, con un sistema di crittografia a livello hardware per proteggere il dispositivo da attacchi di vario genere. Yoga 9i sarà anch’esso disponibile in estate, con un prezzo di partenza di 1899 euro.

Lenovo Yoga 7 è un prodotto creato per l’intrattenimento e la creatività, che si adatta bene a vari ambiti grazie al suo design 2 in 1 e a portabilità e maneggevolezza ancora più semplici. È equipaggiato con processore AMD Ryzen serie 6000 e vanta uno schermo OLED 16:10 con risoluzione fino a 2,8K dotato di Dolby Vision e di filtro hardware per ridurre la luce blu emessa, così da diminuire l’affaticamento della vista. Il comparto audio è invece dotato di quattro altoparlanti ed è certificato Dolby Atmos.

Yoga 7 è inoltre dotato di ricarica rapida e offre autonomia sufficiente per essere usato per lunghi periodi fuori casa, senza bisogno di collegarlo alla presa, risultando perfetto anche per chi lavora spesso in mobilità. Il design 2 in 1 offre quattro diverse modalità di utilizzo e la Lenovo Active Pen (venduta separatamente) consente di prendere appunti o disegnare sullo schermo in naturalezza. Come i modelli precedenti anche Yoga 7 arriverà sul mercato durante l’estate in varie configurazioni, con un prezzo di partenza di 1399 euro.

Chiudo con la gammaYoga Slim, di cui Lenovo ha presentato quattro nuovi modelli: Yoga Slim 7i Pro, Yoga Slim 7 Pro e le rispettive varianti X. Yoga Slim 7i Pro X e Yoga Slim 7 Pro X sono entrambi dotati di uno schermo da 14″ PureSight con risoluzione 3K, frequenza d’aggiornamento di 120Hz, copertura sRGB 100% e touchscreen, processori di nuova generazione, un massimo di 32GB di RAM LPDDR5 e scheda grafica RTX 3050, offrendo tutta la potenza necessaria per dare vita alle proprie idee. Grazie alle dimensioni compatte, il design sottile e al peso inferiore a 1,6kg, sono perfetti da portare in viaggio e consentono di portare avanti il proprio lavoro praticamente ovunque.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro

Yoga Slim 7 Pro e Yoga Slim 7i Pro sono molto simili alle varianti appena descritte, ma con hardware leggermente diverso: sotto la scocca troviamo processori Intel Core o AMD Ryzen serie 6000 e scheda video RTX 2050, mentre per lo schermo (disponibile con diagonale di 14″ su entrambi i modelli) è possibile scegliere un pannello OLED PureSight, con copertura 100% dello spazio sRGB e certificazione TÜV Hardware Low Blue Light (presente anche sulle varianti X). I due notebook arriveranno anche in versione con schermo da 16″, con pannello IPS 2,5K e frequenza d’aggiornamento fino a 165Hz; Yoga Slim 7 Pro da 16″ vanta una GPU RTX 3050 Ti e la certificazione Nvidia Studio, mentre Yoga Slim 7i Pro da 16″ mette a disposizione una scheda video Intel Arc A370M.

la gamma Yoga Slim 7 Pro e Yoga Slim 7i Pro sarà disponibile a partire dall’estate, con prezzi differenti a seconda della configurazione: qui di seguito vi lasciamo un elenco completo.

Yoga Slim 7i Pro X 14″ con Intel Core: a partire da 1.399,00€.

con Intel Core: a partire da 1.399,00€. Yoga Slim 7 Pro X 14″ con AMD Ryzen 6000: a partire da 1599€.

con AMD Ryzen 6000: a partire da 1599€. Yoga Slim 7 Pro 14″ con AMD Ryzen 6000: a partire da 1.399,00€.

con AMD Ryzen 6000: a partire da 1.399,00€. Yoga Slim 7 Pro 16″ con AMD Ryzen 6000: a partire da 1.499,00€.

con AMD Ryzen 6000: a partire da 1.499,00€. Yoga Slim 7i Pro 14″ con Intel Core: a partire da 1.099,00€.

con Intel Core: a partire da 1.099,00€. Yoga Slim 7i Pro 16″ con Intel Core: a partire da 1.549,00€.

Chiudiamo con Yoga Slim 7i Carbon, un’ulteriore versione della gamma Yoga Slim 7i con schermo da 13″, rapporto d’aspetto 16:10, risoluzione 2,5K, copertura del 100% della gamma sRGB e frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Lo chassis è in lega di magnesio di livello aerospaziale ed è rinforzato con un multistrato in fibra di carbonio: l’uso di questi materiali permette di ridurre di molto il peso, che risulta essere inferiore a 1kg. La macchina è equipaggiata con processore Intel Core di dodicesima generazione ed è conforme ai rigidi standard Intel Evo, sarà anch’essa disponibile in estate a un prezzo di partenza di 1399 euro.