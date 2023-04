State pensando di acquistare un nuovo notebook che vi permetta di lavorare e studiare con agilità, ma al contempo desiderate risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle ottime offerte proposte da Lenovo, dato che centinaia di modelli sono scontati fino al 37%!

Potrete, infatti, risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di un notebook o di un convertibile 2 in 1 tra quelli presenti nel catalogo. Avrete ben 261 articoli tra cui scegliere, quindi troverete sicuramente il dispositivo perfetto per le vostre esigenze e, soprattutto, per il vostro budget.

Tra le offerte più interessanti vi è, per esempio, il Lenovo V15 Gen 3, scontato a soli 599,00€ invece di 849,00€. Questo notebook è stato pensato appositamente per offrire prestazioni eccellenti per lo studio e il lavoro, pur rappresentando un prodotto entry-level e quindi accessibile a tutte le tasche. Il processore Intel Core di 12esima generazione e la scheda grafica Intel Iris X vi consentiranno, infatti, di eseguire qualsiasi programma di cui abbiate bisogno con la massima velocità, il tutto sfruttando fino a 1TB di spazio di archiviazione per contenere i vostri file.

Vi è poi un display da 15″ con un ampio rapporto schermo-corpo grazie ai bordi super sottili. Riuscirete, dunque, a immergervi completamente in ciò che state facendo, mentre nei momenti di relax potrete godere della risoluzione Full HD per guardare film e serie tv con una qualità eccellente.

Il Lenovo V15 Gen 3 include funzionalità all’avanguardia per le videoconferenze, come la cancellazione del rumore, la sfocatura automatica dello sfondo e l’otturatore per la webcam a tutela della privacy. Infine, il design compatto e leggero rende il portatile perfetto per essere infilato in uno zaino o borsa ed essere portato con sé ovunque, diventando un ottimo compagno di viaggio.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi notebook Lenovo in sconto, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alle promozioni per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!