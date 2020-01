Lenovo “stacca” la tastiera dai suoi portatili per portarla sulla vostra scrivania

Lenovo ha presentato la ThinkPad TrackPoint Keyboard II, una tastiera wireless per PC desktop e non solo ispirata a quella presente sui famosi notebook ThinkPad. Come potete vedere, vanta un TrackPoint integrato al centro e pulsanti cliccabili sotto la barra spaziatrice, il che la rende una soluzione completa, capace di funzionare anche come mouse.

La nuova tastiera è stata progettata per offrire un’esperienza di scrittura di alto profilo quando il vostro portatile è ad esempio in una dock di ricarica, ed è compatibile con quasi tutti i dispositivi, sia con Windows che Android, e può collegarsi a due dispositivi contemporaneamente.

La nuova ThinkPad TrackPoint Keyboard II dovrebbe essere disponibile a maggio a circa 100 dollari (più o meno 90 euro).

La tastiera misura circa 30,7 x 12,7 x 1,5 cm e pesa 454 grammi. È possibile regolare l’angolo di inclinazione per una scrittura più confortevole. La ThinkPad TrackPoint Keyboard II si collega a un PC o dispositivo mobile tramite Bluetooth 5.0 o un dongle USB wireless (2,4 GHz).

Lenovo afferma che il prodotto è resistente agli schizzi e ha una batteria ricaricabile che dura fino a 2 mesi con una singola carica. Si può ricaricare tramite una porta USB C e in 15 minuti si ottiene una carica sufficiente per una settimana d’uso.