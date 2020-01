Lenovo Thinkbook Plus, c’è un display e-ink nel coperchio!

Lenovo, nel corso di questo CES 2020, ha presentato un nuovo notebook molto interessante. Si chiama Thinkbook Plus ed è difatti di un notebook con due schermi.

Il monitor principale è un 13″ con pannello IPS e risoluzione Full HD dotato di cornici sottilissime; il secondo schermo è invece quello che caratterizza in maniera singolare questo prodotto: sul retro, integrato nel coperchio, troviamo un display e-ink da 10,8” su cui gli utenti possono disegnare grafici e prendere appunti usando la penna digitale integrata Lenovo Precision Pen, oltre a ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso.

Tra le diverse attività che si possono eseguire da questo display secondario c’è la possibilità creare, modificare e convertire in tempo reale le idee in grafici e prendere appunti. Oppure è possibile rivedere rapidamente i documenti senza aprire il notebook ed inserire delle note tramite la Precision Pen. O ancora, si può rispondere rapidamente a email e messaggi grazie alla funzionalità Modern Standby che permette di ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso. Queste sono solo alcune delle operazioni che è possibile svolgere.

Per il suo notebook, Lenovo ha pensato anche al lato sicurezza, con la piattaforma dTPM 2.0, il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e la tendina oscuratrice per la webcam. E invece all’interno cosa nasconde questo notebook?

Il cuore pulsante è una CPU Intel Core i7 di decima generazione, accompagnata da un massimo di 16 GB di memoria RAM DDR4 e due unità di archiviazione, un SSD M.2 PCIe e una soluzione Intel Optane Memory. Buona la connettività con la presenza di una USB 3.1 Type-C, due USB 3.0, una HDMI, jack audio da 3,5 mm e gli standard WiFi 6 e Bluetooth 5.0.

A completare il quadro ci sono due accessori pensati per migliorare l’esperienza d’uso. La custodia ThinkBook Plus Premium che protegge il PC negli spostamenti grazie all’imbottitura interna in schiuma per riparare il display e-ink esterno e include una chiusura a sovrapposizione magnetica di facile apertura.

E poi c’è il mouse Bluetooth ThinkBook compatto e utilizzabile su quasi tutte le superfici. Il mouse si collega in modalità wireless senza dongle grazie a Bluetooth 5.0 e supporta l’accoppiamento al PC con la funzionalità Microsoft Swift Pair in Windows 10.

Prezzi e disponibilità per l’Italia non sono ancora noti, non resta che attendere per ulteriori novità.