Lenovo ThinkPad: trapelata la nuova gamma, presenti soluzioni Tiger Lake e Lakefield a 10nm

Sono apparse in rete, sul sito Notebookcheck, alcune diapositive riguardanti la roadmap di Lenovo riguardante la nuova gamma di dispositivi ThinkPad. Le nuove proposte equipaggeranno i chip di decima generazione Intel Tiger Lake e Lakefield che utilizzano il nuovo processo produttivo a 10nm, oltre alle CPU Renoir di AMD basate su architettura Zen2 a 7nm.

La lineup include oltre 20 diversi modelli che andranno a coprire diverse fasce di mercato, ed offriranno varianti per ogni esigenza, dai laptop ai tablet passando per i convertibili. Si tratta quindi di una gamma completa, che oltre alle proposte più popolari, aggiunge qualche nuova variante che diversifica ancor di più l’offerta.

Lenovo ha infatti introdotto una nuova nomenclatura come è possibile notare dalle slide, nella quale è stato aggiunto il suffisso “v” che indica value, cioè una serie di soluzioni probabilmente a basso costo che permetterà di accedere alla gamma ThinkPad, seppur con un budget limitato. Il P15v è di fatti un modello completamente nuovo introdotto dalla società cinese, il quale dovrebbe rappresentare una variante più abbordabile della tradizionale proposta workstation da 15 pollici, il ThinkPad P15, magari con una GPU più modesta rispetto al fratello maggiore. Riproposta anche la versione da 17 pollici, il P17, che insieme al P15 sostituiranno rispettivamente i P73 e P53.

La serie P rappresenta la categoria più performante con CPU e GPU di fascia alta o estrema, indirizzate in particolare ai professionisti che cercano un desktop replacement, piuttosto che un vero e proprio dispositivo che fa della portabilità il suo punto forte. Sfortunatamente però, rimanendo sempre a quanto emerge dalle immagini, neanche quest’anno Lenovo proporrà soluzioni ad alte prestazioni equipaggiate con processori Ryzen, che rimangono invece relegati ai portatili tradizionali.

Rinnovata anche la serie X1, che offrirà 4 diverse soluzioni, una per ogni categoria: avremo l’X1 Extreme, l’unico della serie con display da 15 pollici che rappresenta il top di gamma pensato per gli utenti più esigenti in termini di prestazioni e che si posiziona nella categoria Performance. Ci saranno poi X1 Carbon, X1 Yoga ed X1 Tablet, già visti anche nella passata generazione: il primo rappresenta il classico laptop ad alte prestazioni ed il secondo un convertibile, entrambi con display da 14 pollici, mentre il terzo come suggerisce il nome sarà un tablet con tastiera removibile.

Non mancheranno poi soluzioni compatte con display da 13 pollici come il ThinkPad X13 ed il suo gemello convertibile X13 Yoga. Insomma si tratta di una proposta piuttosto vasta che permette a chiunque di avere una soluzione che si adatti perfettamente alle proprie esigenze.

Nel corso dell’anno Lenovo continuerà a commercializzare soluzioni con processori Comet Lake, mentre solo alla fine del 2020 vedremo le nuove proposte di Intel a 10nm. Le nuove CPU Ryzen 4000 invece dovrebbero arrivare durante l’estate.