Lenovo l’ha fatto di nuovo, il ThinkPad X1 Carbon Gen 11 è uno dei migliori ultrabook dedicati al mondo business (e non solo). Con uno storico di eccellenza alle spalle, questo ultrabook ha affascinato per anni gli utenti con un design elegante, una serie di porte versatili, una tastiera impeccabile e un ampio display da 14 pollici, il tutto racchiuso in un telaio straordinariamente leggero.

La passata generazione di X1 Carbon, la Gen 10, ha dovuto affrontare un calo significativo nella durata della batteria attribuito, in parte, a un processore Intel di 12a generazione davvero affamato di energia. Il refresh dell’X1 Carbon, la Gen 11 da noi provata nell’ultimo mese, entra in scena con una missione: preservare tutti i punti di forza del suo predecessore e dell’intera linea X1 Carbon, riportando al contempo la durata della batteria al suo antico splendore.

La Gen 11 si sforza di raggiungere questo obiettivo, rendendo quasi trascurabili i miglioramenti in termini di prestazioni rispetto allo scorso anno. Tuttavia, questi compromessi diventano accettabili quando la ricompensa è una migliore durata della batteria, la quale consolida la posizione dell’X1 Carbon come uno dei migliori portatili a tutto tondo disponibili sul mercato.

Elegante, leggero e con un display da urlo

Il design del nuovo X1 Carbon, se osservato esternamente, presenta pochi cambiamenti, qualcosa a cui ormai siamo abituati con i recenti aggiornamenti dei laptop ThinkPad. E non è di certo un qualcosa di negativo, personalmente adoro questo design. X1 Carbon Gen 11 ricorda molto da vicino il suo predecessore Gen 10, condividendo analogie nelle dimensioni, nel peso e nel piccolo miglioramento della cornice del display che ospita la webcam a 1080p. Le porte, la tastiera e tutti gli altri aspetti rimangono identici al modello dello scorso anno, mantenendo un senso di familiarità e continuità.

Il fascino del Carbon rispetto ad altri portatili da 13 pollici come l’XPS 13 risiede nello schermo da 14 pollici, il quale offre uno spazio di lavoro leggermente più ampio e confortevole senza aumentare in modo significativo le dimensioni o il peso complessivo del portatile. Per quanto riguarda la praticità, mantiene caratteristiche essenziali come una porta HDMI integrata, un jack da 3,5mm per le cuffie e una coppia di porte USB Tipo-A, eliminando la necessità di dongle. Inoltre, l’inclusione di due porte Thunderbolt 4 offre agli utenti i vantaggi della ricarica USB Tipo-C e dei trasferimenti dati ad alta velocità.

Con questa versione del ThinkPad, Lenovo conferma la sua reputazione di produttore di una delle migliori tastiere per ultrabook. La tastiera vanta una corsa dei tasti soddisfacente (1,5mm), tasti ben distanziati e anche retroilluminati. È importante notare che questo modello evita la versione di tastiera meno profonda e meno soddisfacente presente in altri ThinkPad, come lo Z13 dell’anno scorso. Per gli amanti del classico TrackPoint, è sempre presente e offre la sua caratteristica precisione. Nel frattempo, per coloro che preferiscono i trackpad, l’X1 Carbon mette a disposizione un’area di lavoro ragionevolmente ampia e precisa, anche se la presenza dei pulsanti TrackPoint toglie spazio che sarebbe potuto essere dedicato a un trackpad ancora più grande.

Realizzato in magnesio, alluminio e fibra di carbonio parzialmente riciclati, ha superato i test di resistenza MIL-STD 810H contro urti, vibrazioni e temperature estreme. Il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.1 sono di serie; se vi spostate spesso lontano dal Wi-Fi, la connettività 4G o 5G è un’opzione.

Abbiamo testato la versione dell’X1 Carbon con il bellissimo display OLED 16:10 dalla risoluzione 2800×1800 pixel (non touch), il quale ha una piacevole texture opaca, una luminosità di picco di 400 nit e la certificazione HDR True Black 500. Sono disponibili un’opzione touchscreen 1920 x 1080 pixel, una versione più luminosa con filtro “PrivacyGuard” per evitare che le persone sbircino lo schermo in un ufficio aperto o in aereo, un’opzione 2240×1400 pixel ma non esiste una variante 4K, anche se, a queste dimensioni dello schermo, un pannello 4K serve soprattutto a consumare batteria extra senza offrire molti vantaggi visibili all’utente.

Il display non solo è ottimo per attività grafiche come l’editing di foto o video grazie alla sua accuratezza, ma è anche perfetto per l’intrattenimento grazie ai neri profondi, ai colori brillanti e alla copertura del 100% della gamma colori DCI-P3. Si tratta di un portatile in grado di rendervi produttivi di giorno e di permettervi di rilassarvi la sera con un film o una serie TV (o perché no, anche un po’ di gaming senza impegno).

Tutto il resto delle caratteristiche del ThinkPad sono buone (gli altoparlanti, il rivestimento soft-touch del portatile attraente ma che cattura le impronte) o ottime (la webcam Windows Hello provvista di copertura per la privacy). La webcam di Lenovo registra con una risoluzione 1080p, non scontato, e cattura immagini ben illuminate e colorate, anche se un po’ di rumore si vede ovviamente al calar del sole. Tutti questi aspetti sono coerenti con i modelli X1 Carbon degli ultimi anni.

Performance e batteria: il nuovo processore si sente

Abbiamo testato la configurazione di fascia alta con numero di modello 21HM0067IX, ovvero quella dotata di Intel Core i7-1355U, 32GB di RAM LPDDR5 a 6000MHz e una SSD NVMe PCI Express 4.0 da 2TB.

Nella storia del ThinkPad X1 Carbon e dei portatili “ultraleggeri” in generale, l’utilizzo dei processori della serie U di Intel è stato comune. La “U” indica generalmente “tensione ultra-bassa”, in quanto queste CPU sono particolarmente efficienti dal punto di vista energetico, ma talvolta a scapito delle prestazioni in termini di pura potenza di calcolo.

Tuttavia, lo scorso anno molti produttori di laptop hanno deciso di adottare i processori Intel di 12a generazione della serie P al posto delle CPU della serie U. Tali CPU sono solitamente riservate a laptop più grandi, da almeno 15 pollici (il significato esatto della “P” non è mai stato chiarito da Intel, ma si ipotizza che possa indicare “prestazioni”). Questi processori P includono più core di elaborazione e richiedono una maggiore quantità di energia.

Ciò ha comportato una durata della batteria in calo per la maggior parte dei laptop di 12a generazione testati l’anno scorso. D’altro canto, i dispositivi che hanno continuato a utilizzare i processori della serie U, come il Surface Pro 9, hanno generalmente mantenuto una durata della batteria simile alle generazioni precedenti.

Quest’anno, sembra che Intel abbia parzialmente risolto i problemi di durata della batteria dei processori della serie P con la sua 13a generazione di CPU, almeno a giudicare dai test che abbiamo potuto fare. Lenovo ha però preferito non correre rischi e ha principalmente adottato CPU della serie U per il ThinkPad X1 Carbon Gen 11, una scelta che ha indubbiamente migliorato la durata della batteria, ma con alcune conseguenze da valutare.

La buona notizia è che questa scelta ha portato a un notevole miglioramento dell’autonomia. Anche se è ancora leggermente al di sotto delle prestazioni del ThinkPad X1 Carbon Gen 9 di qualche anno fa, rappresenta comunque un notevole miglioramento rispetto al Gen 10. A livello di autonomia è uno dei migliori laptop Windows recenti, anche se i MacBook con Apple Silicon sono ancora i re incontrastati in questa categoria.

Per recuperare punti in quanto a durata, i guadagni di prestazioni sono dovuti rimanere piuttosto modesti. Il processore i7-1260P del ThinkPad Gen 10 includeva quattro core ad alte prestazioni (P-core) e otto core a basso consumo energetico (E-core). L’i7-1355U, invece, ha ancora gli otto E-core, ma ha solo due P-core.

A complicare ulteriormente la situazione, c’è l’aggressivo tuning delle prestazioni di Lenovo che modifica significativamente i livelli di performance e la durata della batteria a seconda del piano di alimentazione di Windows 11 scelto dall’utente. Di solito, la scelta di un diverso piano di alimentazione comporta solo una leggera differenza ma, per i laptop di Lenovo, il divario può essere notevole.

Con l’utilizzo della 13a generazione dei processori Intel, il nuovo laptop è più veloce della generazione precedente nei test single-thread di Geekbench o Cinebench. In queste attività, il nuovo ThinkPad è più veloce anche del 17 percento rispetto al modello precedente.

Le differenze si notano in test multi-core più impegnativi. Il ThinkPad Gen 11 può raggiungere prestazioni simili al Gen 10 in alcuni test, come Geekbench, ma i punteggi multi-core di Cinebench e il test di codifica video HandBrake, molto più esigenti, mostrano un divario a favore del Gen 10 che dispone di più core.

Per riassumere, il ThinkPad X1 Carbon dell’anno scorso con processore i7 è più veloce del modello di quest’anno quando funziona al massimo delle prestazioni. Tuttavia, è una condizione che dipende da diversi fattori, e nella modalità predefinita Bilanciata, sia le prestazioni che la durata della batteria del Gen 11 sono superiori.

Da considerare anche che i laptop AMD e Apple non hanno le stesse problematiche, e che sia il Ryzen 6850U di un anno fa che l’M2 riescono a raggiungere o superare le prestazioni dell’i7-1355U, rimanendo più efficienti dal punto di vista energetico.

Conclusioni

Concludendo la nostra recensione del Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11, possiamo affermare con convinzione che questo ultrabook è un’opzione di grande valore per chi cerca un laptop all’avanguardia per il lavoro professionale.

Il design esterno del X1 Carbon potrebbe non presentare grandi novità rispetto alla generazione precedente, ma questa scelta garantisce una continuità apprezzabile per chi è già affezionato alle caratteristiche classiche di questo marchio. La combinazione di una generosa gamma di porte, una tastiera eccezionale e un trackpad accurato, oltre a uno schermo da 14 pollici di alta qualità, rende l’esperienza d’uso estremamente soddisfacente.

Il punto di forza più importante del Gen 11 è il nuovo processore della serie U di Intel, che ha portato un netto miglioramento della durata della batteria rispetto alla versione precedente. Il ThinkPad X1 Carbon Gen 11 si presenta come un affidabile compagno per lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento in mobilità. Mentre le prestazioni generali di questa generazione non mostrano miglioramenti rivoluzionari rispetto al modello Gen 10, il bilanciamento tra potenza e durata della batteria è risultato decisamente più favorevole nel Gen 11.

Chi preferisce la tradizione e l’eccellente esperienza utente dei laptop ThinkPad troverà nel Gen 11 un compagno affidabile e potente per le sfide di ogni giorno. Il Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 si riconferma come uno dei migliori ultrabook sul mercato, grazie a una combinazione vincente di design classico, prestazioni bilanciate e un’eccezionale durata della batteria. Se siete alla ricerca di un laptop versatile e affidabile, il ThinkPad X1 Carbon Gen 11 merita senza dubbio di essere considerato, sempre che rientri nel vostro budget.