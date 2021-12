Lenovo ThinkVision: annunciati i nuovi monitor di grandi dimensioni

A poche settimane dal CES 2022, è stata presentata oggi la nuova line-up di monitor Lenovo ThinkVision che comprende monitor di grande formato (LFD) per sale riunioni e aule didattiche. I nuovi schermi ThinkVision T86, T75 e T65 favoriscono una collaborazione efficace tanto in presenza quanto da remoto poiché offrono display nitidi con una risoluzione da 4K, un software integrato per la funzionalità lavagna che consente un’esperienza di scrittura confortevole, altoparlanti integrati, microfoni e una webcam modulare per videoconferenze più smart.

Modern meeting room interior with empty billboard. Presentation and corporate concept. Mock up, 3D Rendering

Questi nuovi monitor Lenovo montano un circuito integrato (SoC) ad alte prestazioni, supportano il sistema operativo Android 1 e danno accesso alle più comuni funzioni e applicazioni attraverso un’interfaccia grafica semplice. Potrete mostrare senza problemi le vostre presentazioni a schermo, sfruttando direttamente il software integrato oppure da un PC collegato tramite cavo video o in wireless grazie al dongle W20. Il microfono a 8 array permetterà di sentire tutte le voci, mentre la webcam in 4K con funzionalità di AI, campo visivo di 122 gradi e zoom digitale 4x mostrerà tutti i partecipanti a chi si collega da remoto, con l’ulteriore vantaggio del tracciamento vocale, che individua lo speaker.

Oltre a ciò, con Lenovo Smart Whiteboard si apre una nuova dimensione dal mondo LFD ThinkVision. I monitor della serie T con pannello da 86, 75 o 65 pollici su cui riversare idee e appunti e rendere il vostro brainstorming più efficace che mai, aumentano il coinvolgimento e la partecipazione. È possibile evidenziare, copiare o cancellare quanto scritto, oltre che aumentare o ridurre lo zoom su determinate sezioni di appunti o disegni.

In breve, tutti i prodotti LFD ThinkVision presentano le stesse specifiche tecniche. Eccone alcune:

Risoluzione 4K e fino a 400 nit di luminosità con rivestimento antiriflesso

Schermo touch a infrarossi con accuratezza di +-1 mm

Circuito system-on-chip ad alte prestazioni con Android integrato, 4 GB di RAM e memoria flash da 64 GB

Proiezione wireless tramite dongle W20

Diverse porte di entrata e uscita, tra cui USB tipo C, USB 3.0, HDMI, DisplayPort, Ethernet, interfaccia seriale e audio.

Il sensore di luce ambientale adatta la luminosità alle condizioni della stanza

Il sensore di presenza umana riduce il consumo di energia accendendo automaticamente il monitor quando rileva la presenza dell’utente e spegnendolo una volta che tutti i partecipanti hanno lasciato la stanza

2 altoparlanti da 15 Watt, microfono a 8 array integrato e videocamera in 4K con funzionalità AI

In conclusione, i prezzi e le disponibilità negli USA sono i seguenti:

Il ThinkVision T86 sarà disponibile da aprile 2022 a partire da 7.999 dollari

Il ThinkVision T75 sarà disponibile da aprile 2022 a partire da 6.999 dollari

Il ThinkVision T65 sarà disponibile da aprile 2022 a partire da 4.999 dollari.

I prezzi e le disponibilità per il mercato italiano, invece, saranno comunicati in seguito.