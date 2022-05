Lenovo ThinkVision Creator Extreme è una vecchia conoscenza, che avevamo avuto modo di vedere nel corso del CES 2020. Già all’epoca avevamo apprezzato le caratteristiche tecniche di alto livello, unite a un prezzo davvero interessante: si tratta infatti di un monitor Mini LED proposto a circa 2350 euro, quindi non economico in senso assoluto, ma dal prezzo decisamente più contenuto delle altre soluzioni attualmente sul mercato. Dopo oltre due anni, abbiamo finalmente avuto modo di provarlo: vediamo quindi come si comporta questo ThinkVision Creator Extreme nella nostra recensione.

Il nuovo monitor di Lenovo è indirizzato ai professionisti dell’immagine, che necessitano di un’alta fedeltà cromatica sia in SDR che in HDR, ed è stato progettato avendo ben in mente questa tipologia d’utilizzo: lo schermo da 27″ è equipaggiato con un pannello IPS con risoluzione 4K e frequenza d’aggiornamento di 60Hz, capace di riprodurre il 99,5% dello spazio DCI-P3 e il 100% di quello sRGB, calibrato di fabbrica con deltaE < 1 e con una luminosità tipica di 620 nit, che può raggiungere i 1200 nit nella riproduzione di contenuti HDR. La retroilluminazione si basa come detto sulla tecnologia Mini LED e può vantare su 1152 zone con full-array local dimming. il contrasto tipico è di 1100:1, mentre sempre in merito ai contenuti HDR, sono supportati quelli HDR10 (il monitor è certificato DisplayHDR 1000), Dolby Vision e HLG.

Trattandosi di un monitor pensato per i professionisti, non mancano le caratteristiche ad essi dedicate: oltre al trattamento opaco anti-riflesso e al paraluce incluso in confezione, entrambi essenziali per evitare riflessi indesiderati e altri fattori esterni che potrebbero influenzare il risultato finale del proprio lavoro, il ThinkVision Creator Extreme garantisce una connettività senza pari, grazie a una dotazione porte che assomiglia più a quella di un PC All in One che a quella di un monitor: troviamo, sul lato sinistro, quattro porte USB 3.2 tipo A e un jack da 3,5mm, mentre nella parte inferiore trovano posto una USB 3.2 tipo B (da collegare al PC per abilitare le porte USB-A), una USB tipo C con supporto a DisplayPort e a Power Delivery fino a 100 watt, una DisplayPort 1.4, tre HDMI 2.0 e un ingresso DisplayPort per il daisy-chain di due monitor.

Sul Lenovo ThinkVision Creator Extreme abbiamo poi un comodo supporto estraibile per le cuffie, integrato nel lato sinistro della scocca, e il “taglio” nella base che abbiamo già visto su altri modelli della gamma ThinkVision, che torna utile ad esempio come supporto per lo smartphone. Proprio la base è un altro elemento di spicco di questo monitor: è molto semplice e compatta, in modo da non occupare spazio eccessivo sulla scrivania, ma allo stesso tempo supporta benissimo il peso dello schermo. Il braccio permette di effettuare regolazioni in altezza (fino a 135mm), di inclinare il monitor di -5/+35° verso il basso e verso l’alto, di 45° verso destra o sinistra e di ruotarlo di 90 gradi, in modo da averlo in verticale nel caso vi dovesse servire. Ovviamente non manca il supporto allo standard VESA 100, che permette di sostituire lo stand di fabbrica con uno di terze parti, come un braccio da muro o da scrivania.

Il design del monitor è molto sobrio, più che adatto a un ufficio. Lo schermo è praticamente senza bordi su tre lati, con solamente una cornice argento in basso, mentre sul retro l’alloggiamento dell’elettronica è grigio chiaro, in contrasto con il grigio scuro del display.

Il menu OSD è facilmente navigabile tramite i quattro pulsanti posti a destra e offre un buon numero di opzioni, oltre a essere particolarmente semplice e intuitivo. Si possono modificare luminosità, contrasto, temperatura colore, rapporto d’aspetto e curva della gamma (si può scegliere tra 2.2, 2.4 e 2.6), inoltre è possibile abilitare funzionalità come il picture in picture, abilitare o disabilitare il local dimming e selezionare diverse modalità HDR, tra cui HDR10, HDR-1000, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark e HLG.

Esperienza d’uso

Lenovo ThinkVision Creator Extreme è come detto progettato per il lavoro creativo, non per i videogiochi. La resa dei colori rimane ottima, in Cyberpunk 2077 Night City prende vita e in Horizon Zero Dawn i paesaggi diventano quasi reali, ma l’assenza di tecnologie come Freesync e G-Sync, il tempo di risposta parecchio elevato (6ms, che diventano 4ms in modalità estrema) e una frequenza d’aggiornamento di soli 60Hz non lo rendono particolarmente adatto a questo compito.

Per il lavoro e la fruizione di contenuti invece il ThinkVision Creator Extreme è davvero fantastico: l’elevata luminosità permette di usarlo anche in ambienti ricchi di luce naturale, mentre la fedeltà cromatica aiuta parecchio quando ci si ritrova a modificare immagini o video. La diagonale da 27″ non è tra le più ampie, ma grazie alla risoluzione 4K l’immagine è sempre ben definita ed è possibile affiancare molte finestre senza perdere qualità, velocizzando e migliorando il multitasking e il flusso di lavoro.

Se siete in smart working, vi ritroverete a usare il ThinkVision Creator Extreme anche per guardare film e serie TV al di fuori dell’orario lavorativo, specialmente se volete farlo con HDR attivo: i colori brillanti e i neri profondi garantiscono una qualità soddisfacente, qualsiasi sia il contenuto in riproduzione. Peccato per l’assenza di speaker integrati, che obbligano all’uso di cuffie o altoparlanti esterni.

Test colorimetro

Abbiamo eseguito su questo Lenovo ThinkVision Creator Extreme anche dei test con il colorimetro, usando il workflow “Computer monitor Check” di Calman, software sviluppato da Portrait Displays, per verificare se le impostazioni di fabbrica rispettano le caratteristiche dichiarate dal produttore; qui di seguito vi riportiamo i risultati ottenuti.

Test effettuati con Calman di Portrait Displays



Iniziamo con il deltaE, che ricordiamo dovrebbe essere inferiore a 1 con la calibrazione di fabbrica. Nei nostri test si è attestato su un valore medio di 2,08, quindi superiore, ma comunque molto buono e tale da assicurare una buona fedeltà cromatica.

Copertura sRGB



Copertura DCI-P3



Nei due test di copertura della gamma cromatica abbiamo registrato valori in linea con quanto dichiarato da Lenovo: lo spazio DCI-P3 risulta coperto al 98,6%, leggermente meno del 99,5% della scheda tecnica ma comunque eccellente, mentre quello sRGB è coperto al 99,9%.

Conclusioni

Il Lenovo ThinkVision Creator Extreme non è certamente un monitor per tutti, anzi, è dedicato a una nicchia specifica di utenti: i professionisti dell’immagine che necessitano di uno schermo che riproduca fedelmente i colori, cosa che questo Lenovo fa grazie a una copertura quasi totale dello spazio DCI-P3. La retroilluminazione Mini LED con full-array local dimming è un valore aggiunto non da poco, dato che assicura un’ottima riproduzione dei contenuti HDR oltre che SDR, permettendo a questi professionisti di lavorare in tutta tranquillità, qualsiasi sia il progetto da gestire.

Lenovo ThinkVision Creator Extreme ha un prezzo di circa 2350 euro sul sito Lenovo, mentre su shop terzi come Amazon si aggira intorno ai 2700 euro nel momento in cui scriviamo. Non è economico in senso assoluto, ma se confrontato con i (pochi) altri monitor Mini LED sul mercato, è uno dei più convenienti: per farvi degli esempi, il Dell UltraSharp UP3221Q costa oltre 3000 euro, l’Asus ProArt PA32UCX quasi 4000 euro e il ProArt PA32UCG-K, sempre di Asus, ha un listino di 6000 euro, anche se attualmente si trova intorno ai 4500 euro. Si tratta di soluzioni con caratteristiche leggermente diverse (e in certi casi migliori) da questo Lenovo, a partire dalla diagonale più ampia pari a 32 pollici, ma ciò non toglie che il ThinkVision Creator Extreme sia, al momento, il monitor professionale Mini LED più economico sul mercato. Per questo motivo e per le caratteristiche e le funzionalità offerte, conferiamo al Lenovo ThinkVision Creator Extreme il nostro Award.