Poter contare su un ottimo notebook è ormai indispensabile sia per chi studia che per chi lavora, per cui le aziende più prestigiose si prodigano per creare PC portatili che uniscano compattezza e leggerezza a prestazioni eccezionali. Fra i modelli migliori in questo senso spicca certamente l’ottimo Lenovo Yoga Pro 7, che trovate su Unieuro con un cashback fino a 250,00€. Dando in permuta il vostro vecchio PC, questo sarà valutato fino a 250€, e se non ha più di 3 anni riceverete ulteriori 50€ di rimborso. Attenzione, però, perché per aderire alla promozione dovrete effettuare il vostro acquisto entro il 21 settembre, per cui vi rimane davvero pochissimo tempo.

Stiamo parlando di un notebook perfetto per studiare per cui, tenendo presente che la scuola è appena iniziata, questa è davvero un’ottima occasione per sostituire il vostro vecchio portatile con un modello all’avanguardia e dalle prestazioni eccezionali. Unieuro ve lo propone a soli 999,00€ come parte delle sue offerte per il back to school, con la possibilità di dilazionare la spesa in 3 comode rate senza interessi scegliendo Klarna come metodo di pagamento.

Lenovo Yoga Pro 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Yoga Pro 7 è un prodotto di alta qualità progettato per offrire versatilità e prestazioni elevate in soli 1,49 kg di peso. Proprio per questo è adatto a diverse categorie di acquirenti, tra cui gli studenti che cercano un laptop versatile per prendere appunti, fare ricerche online, guardare video didattici e svolgere altre attività legate allo studio, grazie alla sua portabilità e al touchscreen, che vi permetterà di usarlo come tablet.

Anche fotografi e designer possono sfruttare il touchscreen e l’ottima qualità delle immagini dello Yoga Pro 7 per lavorare su progetti grafici o per l’editing di foto e video. Inoltre, è perfetto anche per professionisti come gli sviluppatori, che possono contare su un hardware potente, grazie al processore Intel Core i7 di ultima generazione e alla RAM da 16GB.

Va poi sottolineato che il prezzo di 999,00€ proposto da Unieuro è il più basso di sempre: mediamente, infatti, nell’ultimo periodo questo modello costava ben oltre i 1.000,00€, arrivando a superare i 1.200,00€ solo agli inizi del mese. Ciò significa che questa è davvero un’ottima occasione per acquistarlo, a maggior ragione vista la presenza del cashback fino 250,00€ dando in permuta il vostro vecchio PC.

Grazie all’eccezionale rapporto qualità/prezzo e alla sua incredibile versatilità di utilizzo, il Lenovo Yoga Pro 7 è il compagno di studio e di lavoro perfetto per chiunque cerchi prestazioni e affidabilità elevate in un notebook leggero e compatto. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, prima che termini. Vi ricordiamo infine che per usufruire del cashback fino a 250,00€ avete tempo solo fino al 21 settembre.

