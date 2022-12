Nonostante la linea di portatili business più nota di Lenovo siano i ThinkPad, un prodotto decisamente da non ignorare, anzi, è lo Yoga Slim 9, l’ultimo uscito della serie, che vanta di uno schermo OLED touch spettacolare da 14″ e di un processore Intel Core i7-1280P. Questo laptop si ispira nello stile al mondo degli smartphone, presentando così un aspetto estremamente raffinato e al contempo facile da portare con sé ovunque, complice anche la custodia dedicata.

Design e caratteristiche tecniche

Al contrario degli angoli netti dei ThinkPad, Lenovo ha deciso di donare allo Yoga Slim 9 bordi curvati e lisci, impreziositi da una cornice in alluminio lucido che contrasta con l’interno opaco, il quale rende il portatile praticamente immune da ogni tipo di alone. La scocca esterna è invece ricoperta interamente in vetro bianco 3D (colorazione che viene definita “oatmeal”), che lo rende piacevole da tenere in mano, complice anche lo spessore di appena 1,49 cm da chiuso e il peso di poco meno di 1,4 kg.

A completare il portatile ci sono i bordi estremamente sottili dello schermo, che vengono leggermente rialzati nella parte alta per dare posto alla webcam, e due speaker posizionati ai lati della tastiera.

La dotazione hardware mette a disposizione un processore Intel Core i7-1280P, 16GB di RAM LPDDR5-5200, uno schermo 14″ con risoluzione 2880×1800 pixel 90Hz e un SSD PCIe da 1TB. La connettività è affidata a una scheda Wi-Fi 6E AX211 che supporta anche il Bluetooth 5.1.

Per quanto riguarda le porte, si possono trovare solo tre USB-C (due a sinistra e una a destra), le quali sono di tipo Thunderbolt 4 e possono essere usate per trasferire dati, connettere un monitor o caricare il laptop, dato che anche il caricatore è un Type C. Per utilizzare HDMI, USB-A e VGA dovrete dunque utilizzare l’hub apposito incluso nella confezione, il quale però è carente di un lettore SD.

Vi sono poi un jack audio da 3.5 mm per le cuffie e uno switch fisico che consente di attivare o disattivare a proprio piacimento la webcam per la massima sicurezza. Infine, il Lenovo Yoga Slim 9 non presenta un sensore di impronte digitali per sbloccarlo, ma la webcam da 1080p permette di sfruttare appieno Windosw Hello per sbloccalo velocemente (meno di un secondo) senza dover inserire la password.

Display

Come accennato nell’introduzione, lo Yoga Slim 9 vanta di un display OLED da 14″ di risoluzione variabile tra 4K e 3K in base al modello che sceglierete; in ogni caso, entrambi avranno colori accesi, vibranti ed estremamente accurati, migliorati ulteriormente dal supporto del Dolby Vision e dalla tecnologia PureSight di Lenovo.

Il touchscreen è altamente responsivo, e la possibilità di inclinare lo schermo fino a 180° lo rende ancora più comodo da usare. Precisiamo che nella confezione non è inclusa una penna dedicata, quindi la nostra esperienza si è fermata all’utilizzo classico con i polpastrelli.

Tastiera e touchpad

Lo Yoga Slim 9 è pensato per essere un portatile adatto a studio e lavoro, ma purtroppo l’ambito in cui pecca sono proprio la tastiera e il touchpad. Partendo dal design, troviamo un set di tasti quasi interamente a dimensione intera, fatta eccezione per le frecce direzionali che sono state ridotte leggermente; non troviamo invece il pad numerico, difficile da far stare in queste dimensioni.

La tastiera è collocata in modo da lasciare abbondante spazio per riposare comodamente il polsi ai lati dell’ampio touchpad, collocato al centro del portatile. Sebbene i tasti abbiano lo spazio giusto tra di loro, rendendoli facilmente raggiungibili, abbiamo notato durante il nostro utilizzo (che è stato per lo più per lavoro, quindi con lunghe sessioni di scrittura) che la corsa è fin troppo breve, fattore che porta a fare errori di battitura dovuti alla doppia registrazione della pressione, soprattutto nella barra spaziatrice.

D’altra parte, nonostante il touchpad sia stato ingrandito rispetto al precedente Yoga, la superficie è molto liscia, rendendo i tocchi meno accurati. I tasti integrati soffrono poi lo stesso problema della tastiera e, pur restituendo un buon feedback sonoro e tattile alla pressione, a volte sono imprecisi.

Webcam e audio

Se state pensando di acquistare lo Yoga Slim 9 per lavoro, sappiate che per quanto riguarda le videochiamate non vi deluderà, anzi: la webcam IR da 1080p presenta una qualità video ottima, che farà un buon lavoro anche negli ambienti meno illuminati, mentre il microfono integrato vi consentirà di parlare chiaramente senza dover collegare un microfono esterno.

Lenovo ha svolto un lavoro egregio anche per quanto riguarda il comparto audio: il portatile ha ben 5 altoparlanti realizzati da Bowers & Wilkins, collocati due ai bordi della tastiera e tre nella parte inferiore del dispositivo, consentendo così di riprodurre il suono in modo chiaro anche col volume basso. Ovviamente, essendo un notebook estremamente sottile e leggero non aspettatevi un suono impressionante, ma è decisamente migliore rispetto a molti altri prodotti della categoria, consentendovi di ascoltare senza alcun problema film e serie tv anche in ambienti rumorosi.

Performance e autonomia

L’Intel Core i7 di 12a Generazione e la RAM da 16GB vi consentiranno di utilizzare agilmente lo Yoga Slim 9 per qualsiasi attività di cui abbiate mai bisogno. Non abbiamo infatti riscontrato alcun rallentamento nell’utilizzo anche in situazioni con molte schede aperte, e il dispositivo si è dimostrato fluido anche con programmi più pesanti; quando sotto sforzo, a sentirsi sono invece le ventole, seppur non in modo fastidioso.

L’autonomia è buona, ma non delle migliori, anche a causa del Core i7 a bordo: nel nostro utilizzo la batteria è durata poco più di sei ore, quindi in una giornata di lavoro comune dovrete necessariamente avere a portata di mano il caricatore. Il dispositivo è però compatibile con la ricarica rapida, quindi in meno di due ore la batteria tornerà a essere completamente piena e, in caso di emergenza, in pochi minuti avrete a disposizione qualche ora di utilizzo.

Conclusioni

Lo Yoga Slim 9 di Lenovo è decisamente un prodotto riuscito, che saprà conquistarvi prima grazie al design estremamente elegante e raffinato, e poi con il suo comparto audio e video eccellente, che vi consentirà di lavorare e guardare film in 4K e di svolgere videochiamate in alta risoluzione. Il processore di 12a generazione è invece un’arma a doppio taglio: se da una parte vi permetterà di svolgere qualsiasi attività fluidamente e senza rallentamenti e di girare anche programmi più impegnativi, dall’altra incide all’autonomia del portatile, che difficilmente arriverà a fine giornata se utilizzato a piena potenza per lunghi periodi.

La tastiera e il touchpad sono sottotono rispetto agli altissimi standard a cui ci ha abituato Lenovo, ma non compromettono l’esperienza d’uso e, almeno per quanto riguarda il touchpad, le incertezze si possono eliminare collegando un mouse o sfruttando il touchscreen. Se state cercando un portatile business può essere quindi una scelta ottima, anche se non economica: nel momento in cui scriviamo questa recensione, lo Yoga Slim 9 è disponibile a partire da 1.673,65€.