L’evoluzione dei monitor iTek si tinge di bianco!

In vista della stagione che ci attende, tra Back to School, Black Friday fino al tanto atteso Natale, abbiamo lavorato a svariate novità.

Di seguito presentiamo 3 monitor, uno curved e flat, dalle grandi dimensioni, pannelli di primissimo livello e formati UltraWide che arrivano fino a 32:9.

Tutti i modelli adottano uno chassis di colore bianco lucido, davvero di grande impatto estetico. Si appoggiano su base regolabile in altezza, inclinazione ed angolo. Sono frameless su tre lati, con un affascinante effetto RGB sul retro; in diagonale nella versione curva, in orizzontale gli altri.

Iniziamo con il monitor GGC curvo da 38.5” pensato per professionisti e gamers che ne apprezzeranno l’ampia superficie del pannello dotato di risoluzione Quad HD 2K 2560×1440 16:9 su tecnologia VA, il raggio di curvatura è R3000, la frequenza a 165Hz e il tempo di risposta di 4ms OD (1ms MPRT). E’ compatibile G-Sync e FreeSync e HDR 400 Ready. Sul retro integra ben 2 ingressi HDMI 2.0 e 2 DisplayPort 1.4.

Il monitor GGF 40″ è dotato di pannello flat IPS da 40” UltraWide, 21:9, con risoluzione WQHD (3440×1440), refresh rate a 144Hz con FreeSync, compatibile GSync, Low Blue Light, HDR 600 ready e tempo di risposta a 1ms MPRT. Diversi sono i collegamenti video, nello specifico 1xDisplayPort 1.4, 2xHDMI 2.0, e una porta Type-C 3.1 (Data e Power). In confezione sono inclusi un cavo Display Port e uno Type-C.

Concludiamo con una “chicca”: GGF 44”; qui abbiamo un pannello flat IPS da 43.8″ UltraWide, 32:9, con risoluzione Dual FHD (3840×1080), refresh rate a 120Hz con FreeSync, compatibile GSync, Low Blue Light, HDR 600 ready e tempo di risposta a 1ms MPRT. Uscita DisplayPort 1.4, HDMI2.0 e un comodissimo HUB USB(1x Type B, 3x Type A, 1xType-C 3.1 data & power 65W).

Il fascino del bianco unito a caratteristiche tecniche premium rendono questi prodotti davvero unici e molto appetibili ad un’ utenza esigente che vuole il meglio per la propria produttività e l’intrattenimento.

Molto presto disponibili online e nelle vetrine dei nostri partners. Qui di seguito i prezzi suggeriti al pubblico.

ITMC39V164QHD Monitor GGC – 38.5″ CURVED ::: 599.90€ i.i.

ITMF40I141WQHD Monitor GGF – 40″ FLAT ::: 779.90 i.i.

ITMF44A121DFHD Monitor GGF – 43.8″ FLAT ::: 769.90€ i.i.

Per maggiori informazioni: www.itekevo.com