Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'LG 24U411A, monitor da 24" Full HD IPS con refresh rate a 120Hz, tempo di risposta 1ms MBR e copertura sRGB 99%. Perfetto per lavoro e gaming, offre colori brillanti, schermo antiriflesso e design senza cornici su tre lati. Oggi lo trovate a soli 79,99€ invece di 99,99€, con uno sconto del 20%.

Monitor LG 24", chi dovrebbe acquistarlo?

LG 24U411A è il monitor ideale per chi cerca un display versatile a un prezzo accessibile. È particolarmente consigliato a studenti, professionisti e lavoratori da remoto che necessitano di uno schermo affidabile per la produttività quotidiana, ma anche a gamer casual che desiderano un'esperienza di gioco fluida senza spendere cifre elevate. Con il pannello IPS Full HD da 24 pollici e la copertura sRGB al 99%, soddisfa le esigenze di chi lavora con contenuti visivi richiedendo colori precisi e fedeli.

Grazie al refresh rate a 120Hz e al tempo di risposta 1ms MBR, questo monitor risponde perfettamente alle esigenze di chi alterna sessioni di lavoro e gaming, garantendo immagini fluide e prive di ghosting. Le funzionalità Flicker Safe e Reader Mode lo rendono ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, riducendo l'affaticamento visivo. Il design senza cornici su tre lati e le connessioni HDMI e VGA lo rendono adatto a qualsiasi tipo di postazione. Attualmente disponibile su Amazon a soli 79,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 99,99€.

LG 24U411A è un monitor da 24 pollici Full HD IPS con risoluzione 1920x1080, frequenza di aggiornamento a 120Hz, tempo di risposta 1ms MBR e copertura sRGB 99% con supporto HDR 10. Dispone di connessioni HDMI, VGA e uscita audio.

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