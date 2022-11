LG ha da poco annunciato un nuovo monitor gaming, con risoluzione QHD 1440p e frequenza d’aggiornamento di 240Hz. Il prodotto prende il nome di “LG 27GR95QE-B” e fa uso di un pannello OLED da 27 pollici con un tempo di risposta di 0,3ms. Il modello farà parte della serie UltraGear ed è già apparso sul sito web americano di LG. Le altre caratteristiche includono una profondità di colore a 10-bit, una copertura colori DCI-P3 del 98,5% e il supporto per tutte le recenti tecnologie di sincronizzazione dell’immagine.

Il vetro del nuovo monitor di LG presenta inoltre un trattamento anti-riflesso e anti-bagliore, al fine di garantire il massimo della visibilità in tutte le situazioni di luminosità ambientale. Come anticipato, è presente il supporto per Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium, oltre a quello a HDR10. Il nuovo monitor LG offre anche tecnologie tipiche dei monitor gaming come Black Stabilizer, in grado di massimizzare la visibilità anche nelle scene più scure, e Dynamic Action Sync, per minimizzare la latenza delle immagini.

Fonte: LG

Trattandosi di un prodotto pensato per l’ambito videoludico non può mancare un’estetica a tema e un comparto LED, presente nella parte posteriore con quello che viene chiamato RGB Hexagon. LG 27GR95QE-B presenta anche una certa flessibilità grazie alla possibilità di essere calibrato tramite la funzione True Color Pro. La connettività include due HDMI, una DisplayPort, una porta jack combinata per il collegamento di cuffie con microfono, uscita S/PDIF e due porte USB, mentre mancano degli altoparlanti integrati. La base permette infine di regolare il monitor in altezza di di ruotarlo di 90° per metterlo in verticale.

Il nuovo monitor di LG verrà commercializzato alla cifra di $999,99, ma rimane ancora sconosciuto il prezzo in euro per il nostro Paese.