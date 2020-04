LG annuncia il nuovo monitor da gaming curvo UltraGear 34GN850-B

LG ha annunciato un nuovo monitor curvo della serie UltraGear, rivisitando il modello già annunciato 34GN850, modificandone il nome aggiungendo una -B alla fine del modello.

L’UltraGear 34GN850-B è equipaggiato con un pannello da 34 pollici LG Nano-IPS con risoluzione UWQHD (ovvero 3440×1440), HDR10, aspect ratio di 21:9 e tempo di risposta Grey to Grey di 1ms. Il pannello riproduce fedelmente il 98% dello standard colore DCI-P3, grazie anche alla profondità colore di 10 bit (riesce a riprodurre ben 1,07 miliardi di colori). Il pannello presenta inoltre la certificazione VESA DisplayHDR 400. Il refresh rate di questo monitor è di 144Hz ma, come si può leggere sul sito ufficiale di LG, potrà essere overcloccato fino a 160Hz per garantire una migliore fluidità. L’angolo di visione è di 178 gradi, il contrast ratio massimo di 1000:1 e la luminosità del pannello è di 400cd/m².

Il pannello è equipaggiato con l’hardware necessario a sfruttare la tecnologia AMD FreeSync 2 Premium, ma è anche compatibile con Nvidia GSync. Inoltre è possibile sfruttare DAS (Dynamic Action Sync) per ridurre al minimo l’input lag e sfruttare al meglio i 160Hz offerti in overclock, oltre alla tecnologia Black Stabilizer che schiarisce le zone più scure dell’immagine e migliora la visibilità. Disponibile anche la possibilità di visualizzare un mirino tramite overlay.

Per quanto riguarda la connettività troviamo 2 porte USB 3.0, due porte HDMI (risoluzione massima di 3440×1440 a 85Hz) e una porta DisplayPort versione 1.4 che permette di sfruttare al massimo tutte le caratteristiche del monitor. Il supporto di default permette di regolare il monitor sia in altezza che in inclinazione ed eventualmente può essere sostituito con un supporto compatibile VESA.

LG UltraGear 34GN850-B arriverà sul mercato verso la fine di Aprile e il prezzo non è ancora stato annunciato ufficialmente (l’UltraGear 34GN850 era prezzato a circa 900 dollari). Potete trovare una descrizione più dettagliata del monitor sulla pagina ufficiale del prodotto.