LG aumenta la produzione di pannelli OLED

LG Display ha tenuto recentemente una cerimonia per celebrare l’inizio della produzione di massa di pannelli OLED di ottava generazione (2.200 x 2.500 mm) presso l’impianto di Guangzhou, in Cina. La compagnia, allo stato attuale, produce 70.000 display al mese presso il suo stabilimento di Paju, in Corea, e questo numero quasi raddoppierà a 130.000 combinato con la capacità di Guangzhou. Grazie a questi due importanti impianti, LG Display prevede di riuscire a rifornire il mercato tempestivamente di dispositivi equipaggiati con pannelli OLED che adottano la tecnologia più recente, diversificare le categorie di prodotti e rafforzare la collaborazione con altri settori per realizzare dispositivi unici e di alta qualità.

James Hoyoung Jeong, CEO di LG Display, ha affermato:

Il business degli OLED di grandi dimensioni è il motore di crescita essenziale di LG Display per il futuro. Grazie all’inizio della produzione di massa presso il nuovo impianto OLED di Ghangzhou, e la capacità produttiva del nostro stabilimento di Paju, saremo in grado di accelerare la crescita del giro d’affari relativo ai pannelli OLED di grandi dimensioni, sia in termini di qualità che di quantità. Ciò consentirà una più rapida adozione di display OLED presso i clienti finali. In quanto leader del mercato OLED, LG Display rafforzerà ulteriormente la propria posizione facendo sforzi costanti per sviluppare prodotti differenziati, allargando in tal modo il divario tecnologico tra l’azienda e gli altri protagonisti del settore.

A causa della pandemia di COVID-19 e della conseguente variazione della domanda, l’apertura dell’impianto ha subito diversi ritardi e la compagnia è arrivata ad inviare 900 ingegneri tramite voli charter a Guangzhou dallo scorso marzo per velocizzare il più possibile le operazioni. L’impianto OLED di Guangzhou sarà utilizzato principalmente per la produzione di pannelli da 48”, 55”, 65” e 77”. La capacità produttiva potrà essere aumentata sino a 90.000 display al mese a seconda della domanda del mercato.

LG Display sarà in grado di offrire oltre 10 milioni di pannelli TV OLED da 55” ogni anno massimizzando la capacità degli stabilimenti di Paju e Guangzhou. Si prevedono di conseguenza maggiori profitti grazie all’impiego di economie di scala.