Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'LG gram AI 15Z90T, il notebook ultraleggero da 15,6" con scocca in alluminio certificata MIL-STD-810H e un peso di soli 1,3 kg. Equipaggiato con AMD Ryzen AI 7 350, 16GB di RAM, 512GB SSD e batteria da 72Wh, garantisce prestazioni elevate e autonomia per tutta la giornata. Lo trovate a soli 699,99€.

LG gram AI 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG gram AI 15Z80T è il notebook ideale per professionisti e studenti sempre in movimento che non vogliono rinunciare a prestazioni elevate. Con il suo peso di soli 1,3 kg e la scocca in alluminio certificata MIL-STD-810H, soddisfa le esigenze di chi cerca un dispositivo robusto ma estremamente portatile. La batteria da 72Wh garantisce un'intera giornata lavorativa senza dover portare con sé l'alimentatore, rendendolo perfetto per chi lavora in smart working, in viaggio o tra un'aula e l'altra.

Grazie al processore AMD Ryzen AI 7 350, ai 16GB di RAM e al supporto Copilot+, questo notebook si rivolge anche a chi desidera sfruttare l'intelligenza artificiale nella propria routine quotidiana, dalla gestione dei documenti alla creazione di contenuti. La tecnologia GRAM AI, con funzionalità sia on-device che cloud basate su GPT-4o, lo rende una scelta eccellente per chi vuole un assistente digitale avanzato. A 699,99€, con uno sconto del 13%, rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca qualità e innovazione senza compromessi.

LG gram AI 15Z80T è un notebook ultraleggero da 15.6" che pesa solo 1,3 kg, con scocca in alluminio certificata MIL-STD-810H. Monta un AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD e batteria da 72Wh per un'intera giornata lavorativa. Integra funzionalità Copilot+ e AI on-device.

Vedi offerta su Amazon