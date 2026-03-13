Su Unieuro è disponibile l'LG OLED evo AI OLED65C55LA, il TV della Serie C5 da 65 pollici con risoluzione 4K e processore α9 Gen8. Dotato di Brightness Booster, 4 porte HDMI, VRR 144Hz e Smart TV WebOS 25, offre prestazioni di altissimo livello. È disponibile al prezzo di 1.146€ per i membri Unieuro Club.

LG OLED C5 65", chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED evo AI OLED65C55LA è il televisore ideale per chi desidera portare l'esperienza cinematografica direttamente nel proprio salotto. Grazie al pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K e alla tecnologia Brightness Booster, questo TV offre neri assoluti, colori vividi e una luminosità eccezionale. È consigliato agli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine, così come a chi cerca un dispositivo all'avanguardia con intelligenza artificiale integrata tramite il processore α9 Gen8.

Gli appassionati di videogiochi troveranno nel VRR a 144Hz e nelle 4 porte HDMI un alleato prezioso per un gaming fluido e senza interruzioni, compatibile con le console di ultima generazione. Il sistema Smart TV WebOS 25 soddisfa le esigenze di chi vuole accedere facilmente alle principali piattaforme di streaming, mentre l'impianto audio da 40W garantisce un'esperienza sonora coinvolgente. Un investimento pensato per chi vuole il meglio del meglio nel settore televisivo.

