Se cercate un TV di qualità superiore, l'LG QNED evo AI da 55 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 599€ invece di 660,94€. Questa Smart TV 4K vi conquisterà con la tecnologia MiniLED e il processore α8 Gen2 con AI, che garantiscono colori vivaci e contrasti eccezionali. Acquistate l'LG QNED86 a 599€ con uno sconto del 9% e godetevi un'esperienza cinematografica con Dolby Vision e prestazioni gaming straordinarie in 4K@120Hz.

LG QNED evo AI 55 pollici, chi dovrebbe acquistarla?

LG QNED evo AI da 55 pollici è la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva di alto livello senza raggiungere i costi di un OLED. Questa Smart TV si rivolge agli appassionati di cinema e serie TV che vogliono godere di colori vivaci e realistici grazie alla tecnologia QNED e al supporto Dolby Vision, ma anche ai gamer esigenti che cercano prestazioni elevate con 4K a 120Hz, VRR e FreeSync. Il processore α8 4K Gen2 con AI e la tecnologia Dimming Pro con MiniLED garantiscono immagini dettagliate e un contrasto superiore, rendendo questo televisore perfetto per chi desidera qualità cinematografica nel proprio salotto.

L'offerta a 599€ con uno sconto del 9% rappresenta un'opportunità interessante per chi vuole investire in una Smart TV evoluta e sempre aggiornata. Il sistema webOS Re:New promette aggiornamenti per 5 anni, garantendo longevità al vostro acquisto, mentre le funzionalità AI personalizzate vi permetteranno di creare profili audio e video su misura. Se cercate un televisore versatile che unisca streaming fluido con tutte le principali piattaforme, gaming ad alte prestazioni e intelligenza artificiale per un'esperienza d'uso intuitiva, questo modello LG soddisfa pienamente queste esigenze con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

LG QNED evo AI QNED86 da 55 pollici combina la tecnologia MiniLED con Dimming Pro per offrirvi un contrasto eccezionale e colori vivaci grazie al processore α8 4K Gen2 con AI. Questa Smart TV supporta Dolby Vision per un'esperienza cinematografica autentica e webOS Re:New che garantisce aggiornamenti per 5 anni.

