LG svela il suo primo monitor UltraGear 4K con HDMI 2.1 al CES 2021

L’arrivo delle nuove schede grafiche di NVIDIA e AMD, nonostante gli attuali problemi a livello di rifornimento, e le console Sony e Microsoft di nuova generazione hanno dato una spinta importante per l’adozione della nuova interfaccia HDMI 2.1 sia sulle smart TV che sui monitor. Sicuramente uno dei maggiori produttori a livello mondiale è LG, che propone sul mercato tantissimi prodotti per l’ambito audiovideo, dai televisori OLED di dimensioni piuttosto generose ai più comuni monitor per eSport e l’ufficio.

In occasione del CES 2021, la compagnia ha diffuso una brochure promozionale sulla quale sono pubblicati i primi dettagli ed immagini del suo nuovo monitor della linea UltraGear, il 27GP950, un’evoluzione dell’attuale UltraGear 4K UHD Nano IPS da 27” (27GN950), ma con l’aggiunta importante del supporto HDMI 2.1. Questo consente di implementare alcune funzionalità avanzate per il gaming, come la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la modalità Auto Low Latency (ALLM) e il Quick Frame Transport (QFT). Il pannello offre anche un tempo di risposta GtG di 1ms e refresh rate fino a 160Hz in overclock per sessioni di gioco fluidissime ed una reattività immediata.

Se trovate queste caratteristiche interessanti, potete dare un’occhiata all’attuale LG 27GN950 per farvi un’idea di cosa aspettarvi. Prezzi e disponibilità saranno presumibilmente svelati nel corso delle prossime ore tramite un comunicato ufficiale da parte della compagnia.

LG è sempre stata all’avanguardia nell’ambito dei monitor da gaming e proprio pochi mesi fa aveva presentato anche il modello 32UN650-W, monitor con display da 31,5” ideale per un uso generalista, compresi i videogiochi. Il dispositivo è equipaggiato con un pannello LG Display IPS a risoluzione 4K UHD (3840×2160 pixel), mentre, per quanto riguarda la riproduzione cromatica, il monitor offre una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 95%, 1,07 miliardi di colori (10bpc) e supporto HDR10. Il tempo di risposta GtG è di 5ms, mentre l’angolo di visione è di ben 178° su ogni asse, il rapporto di contrasto statico è di 1000:1 e la luminosità massima è di 350cd/m². Per ulteriori informazioni sul prodotto potete fare riferimento alla nostra precedente notizia.