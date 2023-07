Siete alla ricerca di un monitor da gaming che vi offra un’esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottimo LG UltraGear FHD da 27″, attualmente in sconto su Amazon a soli 169,99€!

Il monitor è ritornato al prezzo del Prime Day, permettendovi così di risparmiare 20,00€ rispetto al prezzo più basso recente di 199,99€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio gratuito.

L’LG UltraGear rientra senza dubbio tra i migliori monitor da gaming sul mercato, permettendovi di godere di immagini nitide e dettagliate in Full HD, per un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente. Grazie alle tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, oltre alla frequenza di aggiornamento di 144Hz, potrete dire addio a sfarfallii e scatti, godendo di gameplay fluidi e senza interruzioni.

Il monitor è dotato anche di funzionalità come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair, le quali vi garantiranno una visibilità ottimale e un vantaggio durante le sessioni di gioco, permettendovi di scorgere i nemici anche nelle zone più buie dello schermo. Si tratta, però, di un pannello perfetto anche per il lavoro e l’intrattenimento: potrete sfruttare lo Screen Split per suddividere lo schermo in diverse finestre per un multitasking efficiente, mentre la Reader Mode ridurrà l’emissione di luce blu per una visione confortevole durante le ore serali.

A prescindere da quale sia il vostro utilizzo, il pannello IPS dell’LG UltraGear vi offrirà una visione ottimale da qualsiasi angolazione, garantendo colori vividi e precisi. Con una copertura della gamma di colori sRGB del 99% e un calibrazione accurata riuscirete ad apprezzare immagini ricche di dettagli e sfumature, mentre il supporto all’HDR 10 vi garantirà un contrasto e una luminosità ancor più elevati.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!