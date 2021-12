LG Ultragear invade il mercato dei notebook gaming

Tramite un comunicato stampa, LG Electronics ha presentato il suo primo laptop gaming (modello 17G90Q) facente parte della sua linea UltraGear, nonché vincitore del CES 2022 Innovation Award. Il dispositivo può contare sulla potenza di un processore Intel Tiger Lake H di undicesima generazione, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, memoria a doppio canale e una configurazione dual SSD. Ad accompagnare le eccellenti specifiche, troviamo un pannello IPS da 17″ con un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento di 300 Hz.

Photo Credit: LG

Il 17G90Q vanta un design, con chassis in alluminio, che ne favorisce la portabilità: nonostante la presenza di un ampio display e una batteria da 93 Wh, il suo spessore è inferiore ai 21,4 mm e ha un peso inferiore ai 2,7kg. Grazie a LG UltraGear Studio, potrete personalizzare le opzioni relative ai giochi e tenere traccia in tempo reale di numerosi dati sulle prestazioni, tra cui clock della CPU, TDP e clock della GPU e velocità della condivisione della memoria.

Il notebook gaming LG UltraGear offre un suono realistico e tridimensionale grazie al suo sistemato integrato di speaker a due vie. Supportando DTS:X Ultra, gli speaker trasmettono con precisione la direzionalità e la posizione dei suoni nell’ambiente di gioco, aiutando i giocatori a trovare i loro compagni di squadra e a rintracciare i loro nemici più facilmente. Il 17G90Q è inoltre dotato di Intel Killer Wireless, che aiuta a garantire una connessione di rete veloce e stabile per esperienze di gioco online senza ritardi e frustrazioni.

Photo Credit: LG

Seo Young-jae, senior vice president and head of the IT business unit di LG Electronics Business Solutions Company, ha affermato:

Il laptop da gioco LG UltraGear ha tutto il necessario per affrontare i giochi con le più recenti ed elevate specifiche, offrendo il gameplay fluido e reattivo che tutti i gamer desiderano. Il 17G90Q è il nostro primo laptop dedicato al gaming e si differenzia dai competitor per il suo hardware premium, lo schermo ampio e di alta qualità e un design elegante e leggero che ne massimizza la praticità e la portabilità.

Il prodotto sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud nel primo trimestre del 2022, a cui seguiranno altri mercati. Per ulteriori informazioni inerenti alla gamma LG UltraGear collegatevi al sito www.LG.com/CES2022 a partire dalle ore 17:00 CET del 4 gennaio.