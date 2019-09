LG UltraGear, nuovi monitor IPS con Nvidia G-Sync all’IFA 2019

LG ha presentato all'IFA 2019 i monitor UltraGear 27GN750, 27GL850 e 38GL950G: alti refresh rate, tempi di risposta di 1 millisecondo e Nvidia G-Sync.

LG ha presentato all’IFA 2019 di Berlino una nuova gamma di monitor gaming UltraGear composta da tre modelli, di cui due da 27″ e uno da 37,5″.

Tutti e tre i monitor vantano un pannello IPS con alte frequenze di aggiornamento, tempi di risposta di 1 ms, supporto alla tecnologia Nvidia G-Sync e per la connettività presentano porte HDMI, DisplayPort e USB 3.0.

Scendiamo un po’ più nello specifico: uno dei due 27″, il 27GN750, vanta il refresh rate più alto della gamma (240 Hz) su un pannello IPS Full HD (1920 x 1080) con luminosità di 400 nits. Presente anche il supporto HDR10. Tra i tre però è quello che presenta una gamma cromatica inferiore, con una copertura Adobe sRGB del 99%.

Gli altri due modelli, il 38GL950G con risoluzione WQHD+ (3840 x 1600, 450 nits) e il 27GL850 con risoluzione WQHD (2560 x 1440, 350 nits), riescono ad offrire una riproduzione accurata dei colori e un’ampia gamma cromatica che copre il 98% dello spazio colore DCI-P3 (135% del color gamut sRGB) grazie all’uso di pannelli con tecnologia Nano IPS.

Il refresh rate per entrambi i pannelli Nano IPS è di 144 Hz, il 38GL950G è però overcloccabile fino a 175 Hz – segnaliamo inoltre che questo modello è anche l’unico a presentare un pannello curvo compatibile con lo standard VESA DisplayHDR 400, resta il semplice supporto all’HDR10 per il 27GL850.

I tre monitor includono inoltre opzioni specifiche per il gaming come Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair (progettata per offrire maggiore precisione negli FPS con mirini ad hoc). I prezzi non sono ancora noti, mentre è stato annunciato che i tre prodotti saranno disponibili nel corso del quarto trimestre.