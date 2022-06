La longevità della piattaforma non è mai stato un punto forte di Intel, andamento che pare confermarsi anche con il socket LGA1700, di recente lanciato per gli attuali processori Alder Lake ma che potrebbe presto cadere in disuso dopo le prossime CPU Raptor Lake-S, attese per il lancio dopo l’estate in concomitanza con i nuovi Ryzen 7000 di AMD. Stando a quanto riportato da Moore’s Law is Dead e Benchlife, Intel dovrebbe già introdurre un nuovo socket per i futuri Meteor Lake, i primi ad essere realizzati con il processo produttivo Intel 4 a 7nm, facendo per la prima volta uso di un design chiplet che includerà anche una GPU Arc Alchemist prodotta da TSMC. I processori sono anche stati mostrati in anteprima all’evento vision.

Stando alle info di MLID finora emerse, Intel avrebbe dovuto introdurre il socket LGA2551. Secondo un nuovo report proveniente da Benchlife, Meteor Lake-S farebbe invece uso del socket LGA1851, conosciuto anche come Socket V1. Questo nuovo socket manterrà le stesse misure di quello attuale, ma le nuove CPU avranno un IHS leggermente più alto, che potrebbe richiedere un nuovo kit di montaggio per assicurare la compatibilità con i dissipatori esistenti.

Fonte: Wccftech

Fra le altre informazioni, MLID rivela anche una possibile data di lancio diversa rispetto quelle suggerite altrove, secondo cui Meteor Lake-S dovrebbe essere disponibile nel quarto trimestre del 2023 per andare a competere con Zen 5. Non confermando la configurazione per la serie desktop, possiamo inoltre supporre che Meteor Lake-S manterrà lo stesso numero di core di Raptor Lake-S, che nel modello di punta raggiungerà i 24 core. Trattandosi di un architettura nuova, che farà anche uso dei nuovi E-Core Crestmont, MLID anticipa un aumento che va dal 12% al 21% per quanto riguarda l’IPC.

Il canale YouTube da anche qualche info riguardo i futuri core Lion Cove e Skymont, che potrebbero già debuttare con le CPU Intel Arrow Lake. Questa nuova architettura continuerà ad aumentare la conta per quanto riguarda gli E-Core, che saliranno a 32 raddoppiando quelli di Raptor Lake, mantenendo al tempo stesso la compatibilità con LGA1851. Con una disponibilità attesa per la seconda metà del 2024, Arrow Lake sarà il competitore diretto di AMD Zen6.