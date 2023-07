Qualche settimana fa vi avevamo parlato del Flipper Zero, un multitool digitale a “tema delfino” che vanta una serie di funzioni progettate per manipolare vari dispositivi wireless come apri garage, sistemi di schede RFID, sistemi keyless remoti, portachiavi e barriere d’ingresso e che si può comprare comodamente su Amazon. Ebbene, il dispositivo ora dispone di un’app store mobile, semplificando notevolmente la navigazione e l’installazione di strumenti e plug-in di terze parti direttamente dallo smartphone. Questo marketplace è integrato nell’ultima versione dell’app ufficiale di Flipper, disponibile da oggi.

Aggiungere app e funzioni al Flipper non è mai stato particolarmente difficile, in quanto bastava trovare ciò che serviva su GitHub e trasferirlo sulla microSD del Flipper. Ora, però, con l’app store direttamente nell’app mobile di Flipper tutto è più intuitivo e semplice, poiché le app vengono installate direttamente sul dispositivo tramite Bluetooth. Inoltre, tutte le app sono sottoposte a revisione dal team di Flipper, garantendo maggiore sicurezza per il tuo dispositivo. Alex Kulagin, COO di Flipper Devices, ha dichiarato: “Il team spera che il lancio del negozio fornirà agli sviluppatori un enorme canale di distribuzione per le loro app e sperimentazioni“.

Nello specifico, l’app store di Flipper è accessibile dalla scheda Hub dell’app Flipper per Android e iOS, con le app suddivise per categoria per facilitarne la ricerca. Nel caso in cui vi stiate chiedendo perché il team abbia deciso di inserire lo store, la risposta è presto detta: oltre 350.000 clienti utilizzano il Flipper Zero per interagire con dispositivi wireless, come sensori IoT, TV, climatizzatori e sistemi di controllo degli accessi come porte del garage, barriere di sicurezza, sistemi di apertura remota e schede RFID. Ovviamente, la maggior parte di queste persone non sono esperti hacker, per cui lo store torna incredibilmente utile per rendere l’utilizzo molto più semplice.

Infine, con il lancio del marketplace, si prevede che ci saranno circa 100 applicazioni disponibili fin da subito, tra cui utilità utili come un dado virtuale, una calcolatrice di resistenze, un telecomando Bluetooth per la fotocamera e diverse app pomodoro, insieme a programmi più avanzati come un editor esadecimale e app che permettono di interfacciarsi con sensori di temperatura e umidità e giochi. Da sottolineare anche la nuova app Flashlight, che emette 3,3 V da uno dei pin GPIO e lo mantiene acceso.