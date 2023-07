L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ha aggiunto lo standard 802.11bb per le comunicazioni wireless basate sulla luce. La pubblicazione dello standard è stata accolta con favore dalle aziende Li-Fi a livello mondiale, in quanto contribuirà ad accelerare la diffusione e l’adozione dello standard tecnologico per la trasmissione dei dati.

La sigla sta per Light Fidelity, in confronto a Wireless Fidelity di Wi-Fi, e il termine indica una connessione dati che usa la luce invece delle radiofrequenze.

Le aziende che sviluppano questo tipo di comunicazione, sono riunite in un gruppo chiamato Light Communications 802.11bb Task Group. Spiegano che tra i vantaggi ci sono “comunicazioni wireless più veloci e affidabili con una sicurezza senza pari rispetto alle tecnologie convenzionali come il Wi-Fi e il 5G”.

Ora che lo standard IEEE 802.11bb Li-Fi è stato rilasciato, si spera che l’interoperabilità tra i sistemi Li-Fi e l’affermato Wi-Fi sia pienamente affrontata.

Il Li-Fi non brilla solo per la sua presunta velocità di 224 GB/s, ma anche per la sua capacità di trasmissione dei dati. Dominic Schulz del Fraunhofer sottolinea che, poiché opera in uno spettro ottico esclusivo, garantisce una maggiore affidabilità e una minore latenza e jitter. Inoltre, “la propagazione in linea visiva di Light migliora la sicurezza impedendo la penetrazione nei muri, riducendo i rischi di disturbo e di intercettazione e consentendo una navigazione indoor con precisione centimetrica”, afferma Shultz.

Naturalmente, il Li-Fi non spazzerà via le alternative Wi-Fi e 5G (né le reti cablate). Le onde radio hanno ancora un netto vantaggio per quanto riguarda la trasmissione attraverso l’atmosfera a grande distanza e attraverso oggetti opachi. Sarà possibile però ottenere i vantaggi citati in quei contesti dove il Li-Fi è effettivamente utilizzabile.

Si può pensare a qualcosa come l’esempio del video, dove le luci di un edificio sono anche dei punti per la trasmissione dei dati. In futuro, i dispositivi potrebbero avere dei sensori aggiuntivi per sfruttare questo tipo di connettività, quando disponibile.

pureLiFi, ha già preparato il modulo Light Antenna ONE per l’integrazione nei dispositivi connessi. Questo componente di 14,5 mm di lunghezza (foto sopra e in alto) viene attualmente fornito agli OEM per la valutazione. Nel suo materiale promozionale, l’azienda suggerisce che il Li-Fi è preferibile al Wi-Fi per: un maggior numero di connessioni senza congestioni, una maggiore sicurezza e privacy e per svolgere il lavoro pesante per le attività a più alta larghezza di banda.