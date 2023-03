Dopo che Microsoft ha rilasciato il suo nuovo chatbot sia su Bing che su Edge, l’intelligenza artificiale è ora disponibile nella barra dell’applicazioni di Windows 11, e anche quella di Windows 10, attraverso un corposo aggiornamento di sistema. Con il nuovo update è possibile accedere rapidamente alle funzionalità offerte dal chatbot, in maniera simile a quanto era possibile fare con Cortana, ormai definitivamente sostituita dalla nuova IA.

L’aggiunta arriva in realtà come un fulmine a ciel sereno, dato che non è nemmeno stata rilasciata in anteprima nel canale Windows Insider, con cui gli utenti iscritti possono provare le novità prima del loro rilascio ufficiale. Chi ha già ricevuto l’aggiornamento, noterà la presenza della nuova icona di Bing all’interno della ricerca della barra delle applicazioni: basterà passare con il puntatore del mouse sopra di essa per aprire la finestra con cui poter avviare rapidamente una chat con Bing tramite Edge.

Allo stato attuale, l’anteprima di Bing con chatbot è in fase di test con più di un milione di utenti in 169 paesi, e ne raggiungerà di ulteriori prima del rilascio definitivo, come affermato da Panos Panay, a capo della divisione prodotto di Microsoft. L’arrivo di Bing sulla barra delle applicazioni di Windows 11 avviene giusto una settimana dopo la sua implementazione nelle app della società per smartphone e nelle conversazioni Skype. Il chatbot si prepara ad arrivare anche nel pacchetto Office, dove è già possibile sperimentarne l’utilizzo attraverso un plug in relizzato da uno sviluppatore di terze parti.

Il rilascio del chatbot Bing è inoltre previsto anche per l’app Phone Link, disponibile per iOS, con cui è possibile collegare iPhone o iPad a Windows. Oltre a ciò, con il nuovo aggiornamento Microsoft migliora anche il pannello widget, supportando più opzioni di terze parti, così come l’esperienza utente sui dispositivi touch screen, con una nuova barra ottimizzata per i tablet e tanto altro.