Adobe ha annunciato oggi la disponibilità delle sue funzionalità di IA generativa, integrate in modo nativo in Adobe Creative Cloud, Adobe Express e Adobe Experience Cloud, dando il via a una nuova era di creatività, potenziata dall’intelligenza artificiale, per milioni di persone in tutto il mondo.

Con l’annuncio di oggi viene lanciata la nuova applicazione web Firefly, uno spazio per esplorare l’espressione creativa assistita dall’IA; le funzionalità alimentate da Firefly sono disponibili anche nei flussi di lavoro di Photoshop, Illustrator e Adobe Express e la nuova soluzione Adobe GenStudio per risolvere le attuali esigenze della supply chain dei contenuti aziendali.

Adobe Firefly

Firefly, la famiglia di modelli creativi di IA generativa di Adobe, supporta suggerimenti di testo in oltre 100 lingue e consente agli utenti di tutto il mondo di creare contenuti straordinari, progettati in modo sicuro per l’uso commerciale.

Con i nuovi Generative Credits, inclusi nei differenti piani, gli abbonati a Creative Cloud, Adobe Express e Firefly, beneficeranno del valore delle capacità di Firefly all’interno dei propri flussi di lavoro. Adobe Firefly for Enterprise è ora disponibile per tutte le aziende che vogliono usare iniziare a usare l’IA Generativa.

Gli utenti avranno accesso a Firefly for Enterprise attraverso Creative Cloud, Express e Adobe Experience Cloud. Firefly è stata addestrata su contenuti con licenza, quali Adobe Stock, e su contenuti di pubblico dominio dove il copyright è scaduto. Adobe sta lavorando, inoltre, assieme ai clienti per abilitarli a personalizzare i modelli, utilizzando le proprie risorse per generare contenuti su misura.

Creative Cloud

Per consentire un ampio accesso ai flussi di lavoro con integrata l’IA generativa, i piani a pagamento di Creative Cloud includono ora la nuova applicazione web Firefly, uno spazio per l’esplorazione dell’espressione creativa assistita dall’IA.

Express Premium, l’app di creatività all-in-one, acquisisce le nuove funzioni di IA generativa Text-to-Image e Text Effects, le quali rendono veloce, facile e divertente, la progettazione, e la condivisione, di post per i social media, video, immagini, PDF, flyers e loghi.

Adobe Express

Express è l’app di creatività “IA-first”, all-in-one, che rende veloce, facile e divertente progettare, e condividere, contenuti creativi. Le funzioni Firefly di Express, tra cui Text to Image e Text Effects, sono ora disponibili per i creator di tutto il mondo, rivoluzionando il modo in cui le persone e i brand globali trasformano le idee, in contenuti rilevanti, e rendono le campagne di social media marketing, efficaci e di assoluto impatto.

Adobe GenStudio

Adobe presenta, inoltre, Adobe GenStudio, una nuova soluzione che combina il meglio dell’ideazione, della creazione, della produzione e dell’attivazione dei contenuti per rivoluzionare la catena di fornitura dei contenuti aziendali, con il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa. Adobe GenStudio è una soluzione completa e integrata, la quale consente alle aziende di potenziare e semplificare il processo di creazione, e attivazione, dei contenuti grazie alle capacità dell’intelligenza artificiale generativa.

Un approccio all’AI con l’utente al centro

Come partner strategico di privati e aziende di tutte le dimensioni, Adobe sviluppa e implementa la propria IA con un approccio incentrato sul cliente e secondo i suoi principi etici, i quali garantiscono una totale trasparenza dei contenuti e dei dati.

Adobe ha pensato all’output dell’IA generativa di Firefly in modo che sia sicuro per un uso commerciale. Firefly for Enterprise offre alle aziende l’opportunità di ottenere l’indennizzo della proprietà intellettuale (IP) di Adobe, per i contenuti generati dalla maggior parte dei flussi di lavoro alimentati da Firefly.

Come impostazione predefinita, Firefly include le Content Credentials su ogni risorsa creata con essa, in modo tale da indicare che è stata utilizzata un’IA generativa, portando maggiore fiducia e trasparenza nei contenuti digitali. Le credenziali di contenuto sono dettagli verificabili in caso di necessità e che fungono da “etichetta digitale”.

Possono mostrare informazioni quali il nome di un asset, la data di creazione, gli strumenti utilizzati per la creazione e le eventuali modifiche apportate. Potenziati dalla tecnologia open-source, e gratuita, della Content Authenticity Initiative (CAI), questi dati rimangono associati ai contenuti ovunque essi vengano utilizzati, pubblicati o archiviati, consentendo una corretta attribuzione e aiutando i consumatori, a prendere decisioni informate sui contenuti digitali.