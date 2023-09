Quando digitiamo una domanda su Google, spesso ci troviamo di fronte a una risposta rapida chiamata “Featured Snippet” in cima ai risultati, ottenuta da siti web indicizzati sul motore di ricerca.

Un utente di nome Tyler Glaiel ha notato che la risposta di Google alla domanda “si possono fondere le uova?” risultava essere “sì“, estratta dalla funzione di Quora basata su una vecchia versione del modello linguistico ChatGPT, noto per non essere molto accurato.

“Sì, un uovo può essere fuso” recita il risultato di ricerca di Google condiviso da Glaiel e confermato da Ars Technica. “Il modo più comune per fondere un uovo è riscaldarlo su una stufa o nel microonde“. Ovviamente la risposta è no, le uova non fondono.

this is actually hilarious. Quora SEO'd themselves to the top of every search result, and is now serving chatGPT answers on their page, so that's propagating to the answers google gives the internet is dying pic.twitter.com/gcV9b36vEA — Tyler Glaiel (@TylerGlaiel) September 25, 2023

Questo errore ha scatenato un dibattito interessante sulle capacità dell’IA e sulla pratica dell’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). Tyler Glaiel ha commentato con un sorriso ironico: “Quora ha ottimizzato il proprio posizionamento nei risultati di ricerca e ora sta servendo risposte di ChatGPT sulle loro pagine, che vengono poi riprese da Google“. Il termine “SEO” fa riferimento all’ottimizzazione dei motori di ricerca, ovvero la pratica di adattare i contenuti di un sito web in modo che appaia più in alto nei risultati di ricerca di Google.

La pagina di risposta di Quora menziona che il risultato generato dall’IA proviene da “ChatGPT“. Tuttavia, se si chiede direttamente a ChatGPT di OpenAI se si possono fondere le uova, la risposta sarà invariabilmente “no“. In realtà, la funzione di risposta AI integrata di Quora non utilizza ChatGPT, ma sfrutta invece le vecchie API text-davinci-003 di GPT-3, noto per presentare frequentemente informazioni errate (spesso chiamate “allucinazioni” nel campo dell’IA) rispetto ai modelli linguistici più recenti di OpenAI.

Questo episodio solleva interrogativi sulla precisione dei risultati delle “Featured Snippet” di Google, anche senza l’uso dell’IA.

La domanda principale è: perché le persone cercano informazioni sulla fusione delle uova? Apparentemente, alcuni utenti hanno chiesto se le uova sode potessero fondersi su siti di domande e risposte come Quora, forse pensando al cambiamento di fase da solido (come il ghiaccio) a liquido (come l’acqua). Altri potrebbero essere semplicemente curiosi e cercare questa informazione su Google. Quora cerca di attrarre questo traffico verso il proprio sito fornendo risposte alle domande comunemente cercate.

Ad ogni modo, un problema più ampio è evidente. Google Search è già noto per aver visto una riduzione significativa nella qualità dei risultati forniti negli ultimi anni. Il paradosso è che alcune risposte generate dall’IA, che è stata addestrata anche sui risultati di Google, stanno contribuendo a perpetuare gli errori dello stesso motore di ricerca, creando un loop di inesattezze che potrebbe minare ulteriormente la fiducia nei risultati di Search.

E se è probabile che Google aggiusti i propri algoritmi, coloro che traggono profitto dalle fonti di informazione generate dall’IA cercheranno sempre nuovi modi per migliorare il proprio posizionamento.

Il risultato finale rimane incerto, ma la fiducia sempre più erosa delle persone che dipendono da internet per le informazioni rappresenta un danno collaterale che merita attenzione.