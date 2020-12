Lian Li aggiorna i suoi cavi di alimentazione RGB per le nuove GeForce RTX 3080 e RTX 3090

Ad inizio anno, Lian Li aveva aggiornato la sua line up di cavi Strimer con LED RGB per schede madri e schede grafiche. Ma tutto ciò che si poteva avere all’epoca era un’estensione per il connettore a 24 pin della motherboard ed un doppio kit PCIe a otto pin per la GPU.

Fortunatamente, Lian Li ha ora espanso la sua gamma di prodotti con un nuovo kit Strimer+ Triple che include un cavo GPU triplo a otto pin ed un hub RGB. Il kit è progettato specificamente per le schede grafiche GeForce RTX 3080 e RTX 3090 prodotte da terze parti e dotate tre connettori di alimentazione a otto pin a bordo.

Nel caso non ne foste a conoscenza, queste estensioni in realtà non illuminano il cavo fisico dell’alimentatore stesso, ma i cavi stessi sono coperti da strisce illuminate da RGB. Quindi, in realtà, si hanno due serie di cavi che partono dall’alimentatore ed arrivano ai componenti del sistema. In ogni caso, il risultato finale, per coloro che possiedono una chassis con pannello laterale in vetro temperato ed amano l’illuminazione RGB, è sicuramente d’impatto.

Questo nuovo kit Strimer+ Triple include anche un piccolo hub RGB che vi consente di controllare le luci RGB in base al vostro gusto personale. Il dispositivo richiede una connessione di alimentazione SATA e un header ARGB sulla scheda madre.

Tenete presente che questo kit include solo l’estensione con tre connettori PCIe a otto pin per la scheda grafica. Se desiderate anche il cavo di prolunga RGB della scheda madre a 24 pin, dovrete acquistarlo separatamente. Il kit Strimer+ Triple viene proposto a 59,99$ negli Stati Uniti, mentre per avere lo Strimer a 24 pin sarà necessario sborsare ulteriori 49,99$.

Si tratta indubbiamente di un costo non indifferente per prodotti di questo tipo, ma i veri appassionati del genere sicuramente non potranno lasciarseli sfuggire.