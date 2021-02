Lian Li O11D, ecco il blocco di distribuzione firmato EKWB

Il particolare case modulare O11D di Lian Li è uno tra gli chassis più pratici e riconfigurabili a disposizione sul mercato. Dedicato agli utenti che vogliono realizzare le build più estreme, è stato appena presentato un nuovo blocco di distribuzione del liquido di raffreddamento realizzato da EKWB.

La realizzazione di sistemi raffreddati a liquido con tubi in acrilico rigido non è un lavoro facile. Un blocco di distribuzione sicuramente può aiutare nell’impresa e gli esperti del settore di EKWB lo sanno bene. Ecco perché hanno deciso di realizzare un blocco di distribuzione appositamente pensato per il case Lian Li O11D, con tutti i fori dedicati all’ingresso e all’uscita del liquido di raffreddamento al posto giusto.

Inlet e outlet sono posizionati per permettere la configurazione di un sistema di raffreddamento a liquido con la maggior parte dell’hardware in circolazione senza necessità di dover piegare i tubi più di una singola volta.

EKWB Quantum-Reflection, questo il nome del blocco di distribuzione, permette quindi di realizzare le build più esagerate riducendo il livello di complessità del raffreddamento a liquido con tubi rigidi. Ovviamente non rende l’operazione magicamente adatta anche ai più inesperti, ma facilita di molto il lavoro di chi sa quello che sta facendo.

La piastra è realizzata principalmente in acrilico e una pompa D5 PWM è usata per generare il flusso. Si tratta di una pompa da 23W di potenza che può garantire la circolazione del liquido anche nel loop più complesso ed è probabile che non avrete mai bisogno utilizzarla alla massima potenza. L’illuminazione D-RGB è inclusa sotto forma di una striscia LED posta su un lato, la quale illumina l’intera piastra e si adatta perfettamente ai liquidi color pastello.

Non si tratta di un accessorio economico, stiamo parlando di 327,96 euro, tuttavia solo il costo della singola pompa copre più di metà del prezzo di vendita del blocco di distribuzione. Ovviamente il blocco è compatibile solo con il case di Lian Li, assicuratevi quindi di voler basare la vostra build su quel case prima di lanciarvi all’acquisto!

EKWB sta raccogliendo al momento i pre-ordini, con le spedizioni previste per marzo 2021.