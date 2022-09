Ormai gli studenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sono rientrati sui banchi di scuola, e in molti si trovano davanti alla necessità di acquistare una nuova licenza di Office, per elaborare testi e grafici.

Le proposte targate GoDeal24

Fortunatamente non occorre un budget astronomico per soddisfare la richiesta di nuove licenze Microsoft, grazie alle offerte che GoDeal24, negozio online specializzato nella rivendita di licenze, ha preparato in questi giorni. Si tratta di una delle offerte più convenienti viste finora, sia che stiate cercando il recentissimo Office 2021, sia che vogliate versioni precedenti come Office 2019 oppure Office 2016.

Il vantaggio è notevole se avete amici o parenti con i quali acquistare una licenza di Office o di Windows. In questo caso, infatti, i prezzi diventano ancora più convenienti, grazie ai pacchetti multilicenza.

Di seguito trovate le offerte accessibili senza necessità di inserire un codice sconto:

Se avete appena assemblato un nuovo PC fisso, avete acquistato un notebook privo di licenza o se più semplicemente siete alla ricerca di una licenza Windows 10 o Windows 11, ecco le offerte di GoDeal24 a voi dedicate:

Si tratta di prezzi davvero vantaggiosi e per le offerte elencate qui sotto, vi basterà usare il codice GOLE62 per ottenere uno sconto del 62% sui seguenti bundle:

>> Altre promozioni

Avete un piccolo server aziendale dove salvate tutti i vostri dati? GoDeal24 ha la soluzione anche in questo caso, con le offerte legate al codice GOLE50 che vi forniranno uno sconto del 50%. A seguire le licenze proposte:

GoDeal24 non vende esclusivamente sistemi operativi e suite da ufficio Microsoft: offre, infatti, anche una vasta selezione di strumenti pensati per migliorare la sicurezza e la produttività sul luogo di lavoro. Elencati trovate solo alcuni esempi, ma a questo indirizzo è disponibile una selezione decisamente più vasta.

In questo caso il risparmio può arrivare anche al 90% rispetto al prezzo d’acquisto, con la certezza che avrete comperato licenze originali al 100%. GoDeal24, infatti, conosce la storia di ogni licenza che vende, acquistandole da società interessate a dismetterle per inutilizzo. Si tratta di licenze valide a vita e che, una volta attivate, vi permetteranno di ricevere tutti gli aggiornamenti ufficiali senza alcun problema, così da avere sempre prodotti sicuri e arricchiti con nuove funzionalità.

Se cercate conferma sull’affidabilità del rivenditore, potete consultare Trustpilot, dove GoDeal24 ha ottenuto il 98% di recensioni con il massimo punteggio disponibile. Ricordate infine che per qualsiasi informazione, sia prima che dopo l’acquisto, potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email: service@godeal24.com