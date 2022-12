Internxt, servizio di cloud storage che pone particolare attenzione a privacy e sicurezza, ha deciso di posticipare il termine delle sue offerte inerenti ai suoi piani lifetime, di cui vi abbiamo parlato in questa nostra precedente notizia, sino al prossimo 1° gennaio! Questa imperdibile occasione vi permette di accedere a vita a tutti gli attuali apprezzati servizi dell’azienda, come Internxt Drive, Photos e Send, nonché tutti quelli che saranno lanciati in futuro, sborsando una cifra davvero concorrenziale. Infatti, si parte da soli 299€ per il piano da 2TB sino ad arrivare ai 999€ per quello da 10TB, passando dai 499€ necessari per 5TB.

L’abbonamento a vita Internxt presenta cinque vantaggi importanti:

Prezzo conveniente: con 999 euro avrete 10TB per sempre, senza la necessità di pagare annualmente una cifra considerevole che andrebbe a portare a un esborso maggiore nel lungo periodo. Pagamento unico: pagando una sola volta, potrete godere di tranquillità e privacy per sempre. Accesso a tutti i servizi: acquistando un piano a vita otterrete l’accesso immediato a Internxt Drive, Photos, Send e a tutti gli altri servizi futuri. Tutte le funzioni e i dispositivi inclusi: è possibile accedere al cloud di Internxt da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, compresi quelli non ancora in commercio, e potrete usufruire di qualsiasi nuova funzionalità negli anni a venire. Garanzia di rimborso di 30 giorni: avete la possibilità di provare il servizio prima di acquistarlo a vita, in quanto tutti i piani a vita possono essere rimborsati entro il primo mese.

Photo Credit: Internxt

I servizi Internxt sono fruibili direttamente tramite il vostro browser, ma non mancano anche applicazioni dedicate per PC, smartphone e tablet, le quali consentono anche di accedere ai file offline, scegliendo liberamente quelli che volete scaricare in locale. L’interfaccia è molto pulita e intuitiva, adatta davvero a qualsiasi tipologia di utente e, ovviamente, presenta una comoda funzione di ricerca.

Privacy e sicurezza sono indubbiamente due fattori importanti da considerare quando si parla di servizi in cloud e Internxt, da questo punto di vista, è assolutamente all’avanguardia. Infatti, grazie all’approccio zero-knowledge, quando si effettua il caricamento di un file, questo viene immediatamente criptato, prima ancora che l’upload parta. La crittografia usa un modello AES-256 CTR, per cui l’utente è l’unico ad avere la chiave di decriptazione; questo significa che, anche nel caso in cui il servizio dovesse essere hackerato, i malintenzionati non sarebbero in grado di accedere ai dati. Infine, è supportata l’autenticazione a due fattori, ormai diventata un’opzione davvero indispensabile.

Anche noi di Tom’s Hardware abbiamo avuto modo di provare direttamente il servizio di Internxt, definendolo “funzionale, semplice da utilizzare, sicuro e abbastanza economico“. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra prova completa al seguente indirizzo.

Indubbiamente, la promozione attualmente in corso è allettante e vi consente di usufruire di una serie di servizi indispensabili al giorno d’oggi a un prezzo estremamente competitivo. Nel caso foste interessati, vi invitiamo a cliccare sul link sottostante per ulteriori dettagli e procedere all’acquisto.