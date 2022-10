Noctua ha da poco presentato un piccolo frame pensato per prevenire la fuoriuscita di pasta termica durante l’applicazione del dissipatore sulle CPU AMD Ryzen 7000, da poco disponibili sul mercato. Come notato da tutti fin dalle foto dei primi esemplari, l’IHS dei processori Zen 4 di nuova generazione ha adesso una forma diversa, caratterizzata da alcune rientranze laterali, che possono rivelarsi delle vere e proprie trappole per la pasta termica: quando viene montato il dissipatore infatti, la pasta termica in eccesso rischia di finire proprio in questi “buchi” dell’IHS, risultando poi molto difficile da pulire.

Fonte: Noctua

La faccenda può senza dubbio rappresentare un problema per alcuni, ma fortunatamente Noctua ha pensato a una soluzione. Il nuovo NA-TPG1 non è altro che un frame che riprende le forme dell’IHS e va a creare una sorta di sigillo, che impedisce alla pasta dermica di depositarsi proprio in quelle aree. Il frame è realizzato in policarbonato altamente resistente al calore, assicura una tenuta ermetica e non dovrebbe influenzare in alcun modo le performance del processore o del dissipatore. È semplice da usare e altrettanto sicuro da rimuovere, impedendo in maniera efficace la fuoriuscita accidentale di pasta termica al di fuori della superficie della CPU, almeno a detta di Noctua.

La confezione di Noctua NA-TPG1 include anche 10 salviette detergenti NA-CW1 (NA-STPG1) e una siringa di pasta termica NT-H1 o NT-H2 AM5 Edition. Sarà disponibile a partire dal mese di dicembre al prezzo di 7,90€ se si sceglie la pasta termica NT-H1 e a 13,90€ se invece si acquista la NT-H2.

Rimanendo in ambito AMD, il Ryzen 7 7950X si è rivelato il processore più veloce a emulare PS3, superando le più veloci controparti Intel grazie al supporto AVX-512, introdotto con la nuova generazione.