Secondo le ultime voci non vedremo mai una RTX 4090 Ti, ma nuove indiscrezioni mostrano altri dettagli su quello che sarebbe il suo dissipatore. L’utente Hayaka di Goofish, a quanto pare l’unico in possesso di un prototipo, ha deciso di mostrarlo più da vicino agli utenti, smontandolo per scoprire cosa si nasconde all’interno di questo enorme blocco di metallo.

Il dissipatore, che secondo alcuni è stato usato da NVIDIA durante la fase di test della RTX 4090, attualmente la miglior scheda video sul mercato in termini di prestazioni, occupa 4 slot e oltre alle due ventole che già conosciamo, presenta una terza ventole posizionata in messo al dissipatore, necessaria per far circolare l’aria tra i componenti interni.Per il raffreddamento, oltre alle ventole e alla camera di vapore, presente anche su RTX 4090 e RTX 4080, questo dissipatore è equipaggiato con 22 heatpipe.

Credit: Hayaka / Goofish

In base al design del dissipatore, il PCB sarebbe stato posizionato in verticale, non in orizzontale come accade solitamente, molto probabilmente per evitare problemi legati al peso della scheda video, e avrebbe supportato moduli di memoria anche sul retro, così da arrivare fino a 48GB di VRAM. Il connettore 16 pin è posizionato dalla parte opposta del PCB ed è accompagnato da cavi in rame decisamente “importanti”, probabilmente studiati per reggere tutta la potenza assorbita dalla GPU, che sarebbe potuta arrivate anche a 600 watt (il massimo supportato dal connettore 12VHPWR).

Non sappiamo se vedremo mai questo dissipatore in azione su una scheda video oppure no: i rumor danno per “morte” eventuali RTX 4090 Ti o Titan RTX con una GPU AD102 completa, ma non è detto che NVIDIA non sfrutti questo design per schede del futuro, magari già la prossima RTX 5090.