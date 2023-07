Continuano le indiscrezioni sui processori Intel Raptor Lake Refresh, che arriveranno sul mercato probabilmente intorno alla metà di ottobre. Le ultime informazioni riguardano il Core i9-14900K, che a differenza di quanto emerso in precedenza, potrebbe non superare il muro dei 6GHz.

Come riportato da Benchlife, il processore “potrebbe raggiungere i 6GHz”, la stessa frequenza di boost che troviamo sull’attuale top di gamma Core i9-13900KS e lontana dai 6,2GHz di picco emersi dalle indiscrezioni passate. La scelta di abbassare la frequenza massima, che potrebbe essere legata a problemi di temperature o di assorbimento energetico, penalizzerebbe le prestazioni sia nei carichi di lavoro single-core che nei giochi, dove attualmente Intel soffre la concorrenza dei chip AMD con 3D V-Cache come il Ryzen 7 7800x3D, al momento il miglior processore per giocare presente sul mercato.

La gamma Raptor Lake Refresh sarà inizialmente composta da Core i5-14600K, Core i7-14700K e Core i9-14900K, oltre che dai rispettivi modelli KF senza grafica integrata. I chip dovrebbero essere equipaggiati rispettivamente con 14 core (6P + 8E), 20 core (8P + 12E) e 24 core (8P + 16E) e, oltre an incremento degli E-Core sui modelli Core i7 e Core i9, avrebbero frequenze più alte sia sui P-Core che sugli E-Core. Qui sotto vi lasciamo una tabella riassuntiva di quanto emerso finora, ricordandovi comunque che, trattandosi di indiscrezioni, nulla è ancora definitivo.