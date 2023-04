La Cina sta cercando di regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) nel paese. Secondo una nuova legge proposta dal governo cinese, l’AI dovrà rispecchiare i valori socialisti fondamentali del paese. La nuova legge, se approvata, richiederà che tutte le applicazioni e i prodotti AI rispettino i valori fondamentali della Cina, compresa la promozione della sicurezza nazionale, della stabilità sociale e del benessere pubblico.

Non è certo la prima volta che il governo di Pechino attua misure tese a controllare l’evoluzione tecnologia, e finora le autorità asiatiche sono più o meno riuscite nel loro intento. Dal “Grande Firewall” fino al blocco di testate e servizi stranieri, collegarsi a Internet da Pechino non è certo la stessa cosa che farlo da Roma o Washington.

Allo stesso tempo, la Cina sta rapidamente emergendo come leader mondiale nell’innovazione AI. Questa tecnologia, in particolare la versione generativa che ha preso piede negli ultimi mesi, può effettivamente diventare un problema da risolvere per tutti i governi autoritari del mondo.

Da una parte Pechino non vuole certo restare indietro, e vorrà senz’altro dotarsi di strumenti potenti come ChatGPT e simili. Dall’altra però sarà difficile ottenere algoritmi e strumenti potenti, se allo stesso tempo devono rispettare i rigidissimi limiti imposti dal governo.

Molti si chiedono se la regolamentazione dell’AI impedirà agli sviluppatori di creare prodotti innovativi e se il governo cinese userà questa legge per limitare la libertà di espressione online.

Tuttavia, alcuni esperti affermano che la regolamentazione dell’AI potrebbe essere un passo positivo per garantire che la tecnologia venga utilizzata in modo responsabile e sicuro. L’AI ha il potenziale per migliorare molti aspetti della vita quotidiana, ma è anche importante assicurarsi che non venga utilizzata in modo dannoso.

Nonostante ciò, la regolamentazione dell’AI dovrebbe essere svolta in modo equo e trasparente, senza limitare la libertà di espressione e di innovazione.

Immagine di copertina: 123RF