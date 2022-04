Presentato in occasione di Linux 5.15 un anno fa, l’ultimo driver NTFS, inizialmente proprietario di Paragon Software, non sta venendo più curato da nessuno, sebbene siano state inserite alcune correzione diversi mesi fa nel Git di Paragon che però non sono state poi sottoposte alla mainline. Questo ha causato un certo malcontento all’interno della community, dato che questo driver, a differenza di quello precedente, dispone di funzionalità aggiuntive e supporto alla lettura e scrittura.

Recentemente, il noto Linus Torvalds è intervenuto sulla questione in un thread aperto da Kari Argillander inerente all’argomento, il quale ha contribuito con delle patch al driver NTFS3 e si è anche offerto come co-maintainer. Ovviamente Linus sarebbe felice se Kari se ne occupasse, così come qualsiasi altro sviluppatore interessato:

Se sei disposto a occupartene (e magari trovare altre persone che la pensano come te per aiutarti), penso che sarebbe certamente una cosa da provare. E se non riusciamo a trovare nessuno che finisca per occuparsi della sua manutenzione, allora credo che dovremmo rimuoverlo, piuttosto che ritrovarci con due copie effettivamente non mantenute di driver NTFS. Non che due filesystem non mantenuti siano molto peggio di uno :-p

L’attenzione verso il driver NTFS3 ha tuttavia fatto riemergere l’interesse anche sul precedente driver NTFS per Linux. In particolare, lo sviluppatore Namjae Jeon, come riportato dai colleghi di Phoronix, ha affermato: «attualmente sto lavorando al supporto della scrittura su NTFS (fs/ntfs) con l’obiettivo di essere rilasciato in pochi mesi. E dopo questo, ho intenzione di iniziare a lavorare su fsck in ntfsprogs in ntfs-3g per risolvere l’attuale problema della mancanza di utility».