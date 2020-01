Linus Torvalds avverte: non usate il file system ZFS di Oracle

Il famoso programmatore Linus Torvalds ha avvertito gli utenti di Linux, il popolare sistema operativo open source da lui creato, di non usare file system ZFS di Oracle a causa di possibili azioni legali. Il file system in questione fu creato da Sun Microsystems, acquisita da Oracle nel 2010.

Nei giorni scorsi Torvalds scritto in un forum che non si sente “sicuro” nell’aggiungere il codice ZFS al kernel Linux a causa della tendenza di Oracle a presentare azioni legali contro altre aziende, come quella avviata contro Google negli anni passati.

“Altre persone pensano che possa essere giusto unire il codice ZFS al kernel e che l’interfaccia del modulo lo renda ok, e questa è la loro decisione”, ha scritto Torvalds. “Ma considerando la natura litigiosa di Oracle e le problematiche sulle licenze, non posso assolutamente sentirmi al sicuro nel farlo”.

La causa di Oracle contro Google, dovuta all’uso della tecnologia Java nel sistema operativo Android, potrebbe costare al colosso di Mountain View fino a 9 miliardi di dollari; la Corte Suprema deciderà quest’anno. Google e i suoi sostenitori affermano che una vittoria di Oracle avrebbe un effetto agghiacciante sull’innovazione software.

I commenti di Torvalds potrebbero influire sulla reputazione di Oracle nel mondo del software open source, allontanando potenzialmente i programmatori dai suoi prodotti e servizi.

Inoltre, ZFS e Linux hanno licenze diverse e, in base a una FAQ di ZFS su Linux, la combinazione delle due licenze potrebbe potenzialmente causare problemi e impedire agli utenti di usare il codice disponibile esclusivamente con una licenza con il codice disponibile esclusivamente con l’altra.

Torvalds ha scritto che non c’è alcuna possibilità che inserisca il codice di ZFS al kernel Linux fino a quando non riceverà una lettera ufficiale da Oracle firmata dal suo legale o dal presidente esecutivo e CTO Larry Ellison; inoltre ha affermato che se gli utenti useranno ZFS, lo faranno a loro rischio e pericolo.

“Non usate ZFS”, ha scritto Torvalds. “È così semplice. […] I problemi di licenza mi dissuadono dall’utilizzarlo. Inoltre i benchmark di ZFS che ho visto non sono così eccezionali”.