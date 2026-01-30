Avatar di Ospite MMO_Admin #714 0
quindi alla fine basta configurarlo bene una volta e poi va? interessante
Quindi secondo questo utente, abbiamo bisogno non tanto di Linux quanto di una versione pesantemente debloated di Windows senza pubblicità, telemetria, app che si installano da sole e IA indesiderata.
Una long term ulteriormente pulita con tool tipo Tiny11 o Atlas potrebbe essere quello che cerca.
quelli che parlano di tradimento sono ridicoli, ognuno usa quello che funziona meglio per le sue esigenze
Nonostante Linux, per alcuni, debba migliorare sotto vari aspetti, rimane comunque un'alternativa più che eccellente a windows.
E' eccellente perchè è gratis, ci sono tante distribuzioni tra cui scegliere in base a ciò di cui una persona ha bisogno ed anche in base alle prestazioni del computer.
Quest'ultimo è un fatto innegabile, non è una cosa da poco, basti pensare che windows 11 richiede un certo hardware per poter essere installato.

Il titolo dell'articolo ed il suo contenuto, secondo me, sembrano scritti in modo da "orientare" coloro che sono indecisi e che hanno bisogno di quella spinta per il passo decisivo............decisivo per spendere soldi avendo un computer perfettamente funzionante e probabilmente ancora valido.
Articolo un pò troppo dalla parte di windows....
Le limitazioni dell'hardware su Linux sono in realtà limitazioni dei produttori hardware stessi, se facessero driver open non ci sarebbe più questo problema e andrebbero bene per qualsiasi OS nascerebbe in futuro.
La cosa che mi fa sorridere poi è che si guarda Linux con i preconcetti di Windows, Linux ha dei difetti ma trovo che Windows ne abbia molti di più e molti più pesanti.
Vogliamo parlare poi dei difetti di Windows ? Tipo quello recente che con gli ultimi aggiornamenti alcuni sistemi non si avviano più? O che Win11 per le limitazioni che ha sembra uscito anni prima di Win10 ? O vogliamo parlare della limitazione in hardware che in Linux semplicemente non esiste (e questo la dice lunga sulle intenzioni di Microsoft)?
Uso Windows e, prima ancora il DOS, dagli anni 90, Linux dai primi del 2000 e visto quello che sta succedendo negli ultimi anni sono più propenso a passare a Linux che continuare ad accettare passivamente le condizioni capestro di Microsoft per un sistema sempre più grasso ed inefficiente dove ci si butta di tutto dentro per farlo apparire nuovo.
Si appena installato, forse.
Secondo me il ritorno su Win11 durerà poco
