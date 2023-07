L’11 e 12 luglio è l’Amazon Prime Day. Seguite tutte le offerte più interessanti direttamente da questa pagina!

Che l’IA sia fenomenale anche nella progettazione di chip non è una novità, vi abbiamo già raccontato in passato del pezzo di CPU progettato da ChatGPT (testato e funzionante) o di come l’intelligenza artificiale sia in grado di progettare un processore in sole cinque ore. Anche i “grandi nomi” del settore lo sanno, tant’è che Lisa Su, CEO di AMD, ha affermato che l’intelligenza artificiale dominerà la progettazione di chip, o quantomeno lo farà in una parte del processo.

La complessità delle CPU moderne sta crescendo esponenzialmente, per questo motivo l’IA giocherà un ruolo sempre più importante nella loro progettazione. Lisa Su è intervenuta alla World Artificial Intelligence Conference di Shangai, sottolineando anche l’importanza di una collaborazione interdisciplinare, essenziale per avere in futuro design dell’hardware migliori.

Mark Papermaster (CFO di AMD) e Jensen Huang, CEO di NVIDIA, sono dello stesso avviso e anch’essi credono che lo sviluppo di chip sia il campo d’impiego ideale per l’intelligenza artificiale. AMD la sta già usando per progettare i chip, in particolar modo nella fase di “place and route”, in cui vengono posizionati dei “sottoblocchi” già progettati del chip in modo da ottimizzare le prestazioni e l’efficienza energetica; l’IA è usata poi anche per operazioni di test e verifica, inoltre AMD ha già espresso l’intenzione di usare maggiormente l’IA generativa in futuro.

La capacità dell’IA da apprendere dalle varie iterazioni permette di ottenere layout ottimizzati molto velocemente, massimizzando le performance e l’efficienza energetica del chip; Papermaster ha affermato che l’IA verrà usata anche in altri ambiti, ad esempio per progettare microarchitetture.

L’intelligenza artificiale gioca anche un ruolo fondamentale nel rilevamento dei bug, che avviene molto più velocemente e permette di ridurre il tempo totale delle fasi di verifica, oltre che nel generare pattern di test efficaci. Insomma, si tratta di uno strumento estremamente potente che nelle mani degli ingegneri permetterà di accelerare enormemente lo sviluppo dei futuri chip.