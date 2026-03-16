Lisuan Tech, uno dei maggiori produttori cinesi di GPU, continua ad affinare la propria offerta con aggiornamenti significativi alle pagine ufficiali dei prodotti. L'azienda ha presentato nuovi dettagli progettuali per la scheda video da gioco LX 7G100 e ha ampliato le specifiche tecniche dell'intera gamma professionale, composta da LX Ultra, LX Pro e LX Max. Degno di nota anche il fatto che la denominazione precedente "7G105" è stata completamente abbandonata: tutti e quattro i modelli rientrano ora sotto il marchio unificato LX.

Sul fronte consumer, la LX 7G100 mantiene le specifiche già anticipate all'AWE 2026: 12 GB di GDDR6, 192 unità di texturing (TMU), 96 unità di output raster (ROP), interfaccia PCIe 4.0 x16 e un consumo massimo dichiarato di 225W alimentati tramite un singolo connettore a 8 pin. Le uscite video si limitano a quattro DisplayPort 1.4a — assente qualsiasi porta HDMI — con supporto a risoluzioni fino a 8K a 60Hz, HDR, FreeSync e DSC (Display Stream Compression). I nuovi render ufficiali chiariscono definitivamente il sistema di raffreddamento: si tratta di un dissipatore a tre ventole, con due di esse parzialmente nascoste sotto la scocca, dissipando ogni ambiguità generata dai materiali promozionali precedenti che lasciavano intendere un design a soffiante.

La novità più interessante riguarda però la LX Ultra, il modello maggiormente orientato ai contesti server e ai sistemi all-in-one montati su rack. Lisuan ha finalmente svelato specifiche finora inedite: supporto alla virtualizzazione GPU fino a 16 istanze simultanee, protezione tramite elaborazione riservata (confidential computing), crittografia dei dati e display sicuro. Dal punto di vista delle prestazioni dichiarate, la LX Ultra monta 24 GB di GDDR6 con supporto ECC (Error Correcting Code, fondamentale in ambito professionale per prevenire errori di memoria), raggiunge un pixel fill rate fino a 192 GP/s, un texture fill rate fino a 384 GT/s e una potenza di calcolo in precisione singola FP32 fino a 24 TFLOPS.

La LX Ultra raggiunge 24 TFLOPS in FP32 con supporto alla virtualizzazione GPU su 16 istanze simultanee e protezione tramite confidential computing.

Le capacità video codec della LX Ultra si differenziano nettamente rispetto agli altri modelli della gamma: il chip gestisce la decodifica di 16 flussi 1080p60 simultanei e la codifica di 8 flussi 1080p60, mentre le varianti workstation e gaming supportano decodifica HEVC 8K a 60Hz e codifica HEVC 8K a 30Hz. Questa distinzione riflette chiaramente vocazioni applicative diverse: la Ultra punta alla virtualizzazione e allo streaming multi-sessione in ambienti data center, le altre al rendering e alla produzione di contenuti. La LX Ultra adotta un raffreddamento a soffiante (blower), coerentemente con il form factor rack, e nella pagina aggiornata non compaiono uscite display né specifiche sulle API supportate.

I modelli LX Pro e LX Max condividono con la variante gaming le quattro uscite DisplayPort 1.4a e il supporto 8K/HDR/FreeSync/DSC, con il Pro dotato di 24 GB GDDR6 e il Max di 12 GB GDDR6, entrambi destinati rispettivamente a workstation all-in-one e workstation tradizionali. Il sistema di raffreddamento adottato per entrambi è ad airflow assiale con ventola attiva, analogo a quello della LX 7G100 consumer. Rimangono invece ancora senza risposta domande fondamentali: Lisuan non ha ancora pubblicato le frequenze di clock, l'ampiezza del bus di memoria, i consumi precisi né la configurazione del die GPU per nessuno dei modelli professionali.

Dal punto di vista commerciale, i pre-ordini per la LX 7G100 apriranno il 17 marzo, con lancio ufficiale al dettaglio previsto per il 18 giugno, esclusivamente sul mercato cinese. L'espansione verso mercati occidentali non è ancora contemplata nei piani comunicati, il che lascia aperta la questione sulla reale competitività internazionale di queste soluzioni rispetto all'offerta consolidata di NVIDIA e AMD.