Antec ha da poco presentato un nuovo modello di case full-tower, che sarà la gioia degli amanti dei cabinet trasparenti e appariscenti. Cannon, come lo ha chiamato l’azienda, ha un design aperto ed è pensato per ospitare componenti hardware e sistemi di raffreddamento di fascia alta e di grandi dimensioni. Adottando il formato eATX, Cannon ha una dimensione di 604 x 261 x 481 mm (PxLxA) e può alloggiare fino a due sistemi di raffreddamento a liquido custom loop, da dedicare singolarmente a CPU e GPU.

Il nuovo case di Antec è realizzato con struttura in lega di alluminio, attraverso una lavorazione artigianale con taglio CNC (Controllo Numerico Computerizzato). Con lo scopo di garantire la massima compatibilità con l’hardware più potente, nonché soddisfare le esigenze di chi ama assemblare un PC da sé, i progettisti hanno sfruttato al meglio l’ampio spazio a disposizione offrendo alcune opzioni per l’assemblaggio della componentistica interna: è ad esempio possibile scegliere di montare sia la GPU che i radiatori lateralmente o nella parte anteriore, con la possibilità di regolare alcuni elementi del case, come la profondità del pannello frontale.

Antec Cannon

Antec Cannon

Cannon di Antec permette in questo modo di poter installare fino a tre radiatori da 360mm, oppure un radiatore da 420mm nella parte posteriore. C’è anche spazio per un totale di 12 ventole di grandi dimensioni: il case supporta l’installazione di 3 ventole da 120mm nella parte anteriore, 6 ventole da 120mm nella parte superiore, nonché 3 ventole da 120 o 140mm nella parte posteriore. Nella parte centrale del case è inoltre presente un apposito spazio dedicato al cable management; i cavi vengono in questo modo distribuiti in maniera efficiente e con il minimo ingombro possibile.

Per quanto riguarda l’archiviazione è possibile installare fino a due SSD da 2,5″, oppure un SSD da 2,5″ e un HDD da 3,5″. Il case Cannon di Antec è disponibile a partire da questo mese, ad un prezzo di 495€.