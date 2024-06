Lo sconto su Proton VPN arriva al 64% ma la qualità del servizio non cambia

Vi abbiamo spesso segnalato gli ottimi sconti di Proton VPN e oggi lo facciamo di nuovo, ma con una novità importante. Il provider ha deciso di aumentare lo sconto, portandolo dalla consueta percentuale del 55% fino al 64%. Questo sconto si applica sia al piano annuale che a quello biennale, con un taglio del 60% per il primo e del 64% per il secondo. Di conseguenza, i prezzi ora partono da soli 3,59€ al mese.

Proton VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Non c'è momento migliore di questo per attivare la VPN di Proton e beneficiare di uno dei migliori sconti mai offerti dal provider. Ciò detto, Proton VPN è un'ottima scelta per chiunque cerchi una VPN affidabile e sicura. Il servizio offre una forte crittografia e politiche di no-log rigorose, proteggendo i dati degli utenti da occhi indiscreti. Questo significa che le vostre attività online rimarranno private, lontano da eventuali hacker, tracker e anche dal vostro stesso provider di servizi internet.

Inoltre, Proton VPN consente di collegarsi a server in diverse parti del mondo, permettendo di accedere a contenuti bloccati nel proprio paese. Oltre alla protezione della privacy, Proton VPN è noto per le sue buone prestazioni in termini di velocità e stabilità della connessione. Questo è essenziale per attività che richiedono una banda larga costante, come lo streaming, il download e la navigazione.

Proton VPN offre anche un'interfaccia intuitiva e facile da usare, rendendola adatta sia ai principianti che agli utenti esperti. Un altro punto di forza è la sua versatilità. Il servizio supporta vari dispositivi e sistemi operativi, rendendolo ideale per chi ha bisogno di protezione su più piattaforme. In generale, chiunque operi in ambienti con elevati livelli di censura possono trarre vantaggio dagli strumenti di Proton VPN per eludere la sorveglianza e mantenere le comunicazioni sicure. Con gli sconti attualmente offerti, Proton VPN rappresenta un modo economico ma all'avanguardia per migliorare la sicurezza online.

