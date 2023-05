Non è la prima volta che riportiamo uno spot generato da una intelligenza artificiale e ora il produttore Pizza Later propone un altro spot dedicato alla flatulenza. Come per il primo contenuto, Pepperoni Hugspot, anche qui il produttore utilizza un mix di applicazioni e strumenti: dalla IA fino a Adobe After Effects, passando anche per il filtro “vintage” VHS Red Giant che aggiunge un tocco decisamente vecchio stile.

Lo spot introduce gli spettatori a Flatuless “una droga speciale per non scoreggiare”, e mostra una serie di persone generate dalla intelligenza artificiale che vivono la loro migliore vita (presumibilmente dopo aver assunto il farmaco). Le immagini sono corredate da una serie di scritte che sembrano però tradotte brutalmente da un’altra lingua, rendendo tutto ancora più melodrammatico.

Secondo quanto riportato, sembra tuttavia che alcuni elementi siano stati creati deliberatamente male per rendere lo spot ancora più bizzarro da vedere. Oltre a Runway ML Gen-2 è stato utilizzato Google Bard per creare parte dello script. Come nella pubblicità originale di Pepperoni Hugspot, anche qui le persone ideate dalla IA sembrano vivere in un mondo parallelo con sembianze vicine al genere umano ma comunque strane per certi versi o meglio incoerenti con la realtà. Anche se lo spot può sembrare esilerante per alcuni motivi (e forse è stato creato anche così di proposito) è innegabile vedere come l’intelligenza artificiale sia brava a creare una sceneggiatura (più o meno di qualità). Sicuramente il lavoro umano dietro è ancora fondamentale per fondere insieme tutte le scene, ma l’intelligenza artificiale può alleggerire e velocizzare moltissime azioni.