Un utente ha scoperto un nuovo bug in Esplora Risorse di Windows che può notevolmente migliorare le prestazioni durante la navigazione delle cartelle, risolvendo così uno dei suoi problemi più noti. Per attivare questo bug (o hack), è sufficiente aprire Esplora Risorse, premere il tasto F11 una volta per entrare nella modalità a schermo intero e premerlo nuovamente per tornare alla modalità finestra.

Una volta attivato il bug, si dovrebbero notare miglioramenti istantanei nelle prestazioni durante il passaggio da una cartella all’altra. Questo miglioramento delle prestazioni è applicabile a tutte le unità, indipendentemente dalla loro velocità, che siano SSD veloci o hard disk più lenti e vestusti. L’unico inconveniente è che la barra di navigazione sembra riportare un artefatto quando il bug è attivo, ma questo è un piccolo prezzo da pagare per le prestazioni notevolmente migliorate.

Se l’utilizzo di F11 è scomodo, su GitHub è disponibile uno script automatizzato di tasti di scelta rapida creato da Schalk Burger che attiverà automaticamente questa modifica quando si apre Esplora Risorse. Secondo quanto riportato su diversi forum, sembra che Esplora Risorse sia diventato parecchio più lento nelle ultime release di Windows e questo “bug” potrebbe risolvere qualche problema fastidioso.

Al momento, Microsoft non ha dichiarato se risolverà questo bug, ma è possibile che lo faccia in futuro, nella speranza che possa constestualmente anche incrementare le prestazioni.

Did you know you can speedup explorer by use of bugs?

Turns out switching in and out of full screen mode (F11) noticeably improves load times!

Wish this was the performance we get out of box.

(Yes navbar breaks.. tho navbar shouldn't cause such a huge snappiness regression..) pic.twitter.com/GObybf1C8q

— Vivy⚡ (@VivyVCCS) September 3, 2023